A Haber’i alçak sözlerle hedef alan Sedef Kabaş’a tazminat cezası

Gerçeğin sesi A Haber'in yalan ve iftirayla mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda A Haber, verdiği bir hukuk mücadelesinden daha alnının akıyla çıktı.

Sözde gazeteci Sedef Kabaş, kurulduğu tarihten bu yana kamuoyunun duyulmayan sesini aktarmayı vizyon edinen A Haber'i, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla hedef aldı. Kabaş, paylaşımında "A Haber demek yalan haber üretimi demek" ifadelerini kullanarak kanala yönelik ağır bulundu.

KABAŞ'A MAHKEMEDEN CEZA

Başlatılan hukuki sürecin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Kabaş'ın sözleri nedeniyle tazminat ödemesine hükmetti.