ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Güçlü bir ordu ve ülke inşa etti
ABD Başkanı Donald Trump, verdiği son röportajda Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bahsetti. Başkan Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Trump “Erdoğan benim dostum, o çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve küresel meselelere dair son durumu değerlendirdi.
"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE VE ORDU İNŞA ETTİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Trump "Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı" dedi.
ABD BAŞKANI'NDAN AVRUPA YORUMU
Trump, Avrupa'yı "çürüyen" ve "zayıf" liderler tarafından idare edilen bir birlik olarak tanımladı; geleneksel ABD müttefiklerini göç akınını kontrol altına alamamak ve Rusya-Ukrayna savaşını sonuçlandıramamakla eleştirdi. Ayrıca, Avrupa'da kendi siyasi çizgisiyle örtüşen adaylara destek verebileceğinin sinyalini verdi.
"AVRUPA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"
Trump, Avrupa'daki pek çok yöneticinin etkisiz olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Ne yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum. Avrupa ne yapacağını bilmiyor" ifadesini kullandı.
Röportajın başka bir bölümünde Trump, Maduro'yu devirmek için ABD askerlerinin Venezuela'ya gönderilmesi seçeneğini tamamen dışlamadı ve Maduro yönetiminin "sonunun yaklaştığı" değerlendirmesinde bulundu.
Bu noktada, ABD'de muhafazakâr çevrelerden bazı isimler, Trump'a Venezuela'ya kara gücü sevk etmenin, dış müdahalelere karşı oy veren tabanı rahatsız edebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor
- 2025 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? TÜYAP Kitap Fuarı’na nasıl gidilir?
- Sene sonunda gram altın kaç TL olacak: Altında alım fırsatı gerçekleşecek mi?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler
- Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?
- Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2026 Recep ayı hangi tarihe denk geliyor?
- MEB ortak yazılı sınavları ne zaman? 2025-2026 1. dönem 2. sınav takvimi
- BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?
- Bir bardakta şifa: Kış soğuklarında içinizi ısıtacak 5 bitki çayı
- BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı? e-Okul BİLSEM sorgulama ekranı açıldı mı?
- 2025’in en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye’den iki şehir ilk 10 arasına girdi