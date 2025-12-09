ABD Başkanı Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Güçlü bir ordu ve ülke inşa etti

(Foto: AA)

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE VE ORDU İNŞA ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Trump "Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı" dedi.

ABD BAŞKANI'NDAN AVRUPA YORUMU

Trump, Avrupa'yı "çürüyen" ve "zayıf" liderler tarafından idare edilen bir birlik olarak tanımladı; geleneksel ABD müttefiklerini göç akınını kontrol altına alamamak ve Rusya-Ukrayna savaşını sonuçlandıramamakla eleştirdi. Ayrıca, Avrupa'da kendi siyasi çizgisiyle örtüşen adaylara destek verebileceğinin sinyalini verdi.

"AVRUPA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Trump, Avrupa'daki pek çok yöneticinin etkisiz olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Ne yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum. Avrupa ne yapacağını bilmiyor" ifadesini kullandı.

Röportajın başka bir bölümünde Trump, Maduro'yu devirmek için ABD askerlerinin Venezuela'ya gönderilmesi seçeneğini tamamen dışlamadı ve Maduro yönetiminin "sonunun yaklaştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada, ABD'de muhafazakâr çevrelerden bazı isimler, Trump'a Venezuela'ya kara gücü sevk etmenin, dış müdahalelere karşı oy veren tabanı rahatsız edebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.