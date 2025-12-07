07 Aralık 2025, Pazar
Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da! Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.12.2025 15:03 Güncelleme: 07.12.2025 15:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da 23'üncü Doha Forumu kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi. Bakan Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Ayrıca Bakan Fidan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23'üncü Katar'ın başkenti Doha Forumu kapsamında temaslarını sürdürüyor.

ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın görüşmede, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladığını bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler değerlendirildi. 10 Mart mutabakatıyla ilgili son durum ele alındı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

