Dışişleri Bakanı Fidan Katar’da! Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23'üncü Katar'ın başkenti Doha Forumu kapsamında temaslarını sürdürüyor.

ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın görüşmede, 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladığını bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Görüşmede, ikili konular ve bölgesel meseleler değerlendirildi. 10 Mart mutabakatıyla ilgili son durum ele alındı.