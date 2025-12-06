CHP'de yeni MYK belli oldu! Listede hangi isimler var? İşte Özgür Özel'in A Takımı...
CHP Genel Başkanı Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Özgür Özel’in A Takımı da bugün belli oldu. Toplantıda İBB iddianamesinde adı geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat kritik görevlere yeniden getirildi. Genel sekreter Selin Sayek Böke, parti sözcüsü Zeynel Emre oldu. İşte Özgür Özel'in A Takımı...
Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de Parti Meclisi Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
ÖZGÜR ÖZEL A TAKIMINI BELİRLEDİ
Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.
Özel'in 80 kişilik PM üyeleri arasından belirlediği yeni MYK'ye, bazı alanlar birleştirildi, bazı alanlar ise ayrıldı. Daha önce 23 kişiden oluşan MYK üye sayısı ise 18'e düşürüldü.
"Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenme" ile "Seçim ve Parti Hukuk İşleri" ayrılırken "Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik" de "Yerel Yönetimler" ve "Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları" olarak değişti.
MYK'de, "İnsan Hakları", "Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler", "Dış Politika ve Dış İlişkiler", "Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele", "İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları", "Milli Savunma Politikaları" ile "Ekonomi Politikaları" adı altında yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturuldu.
ÖZEL 7 YENİ İSME GÖREV VERDİ
Genel Başkan Özel, MYK'de Serkan Özcan, Evrim Rızvanoğlu, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 7 yeni isme görev verdi.
Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin değişmediği yeni MYK'de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yerine ise İstanbul Milletvekili Zeynel Emre getirildi.
Genel Başkan Özgür Özel'in 18 kişiden oluşan yeni MYK'si şu isimlerden oluştu:
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
YDK'DA İLK TOPLANTIDA SEÇİM YAPILDI
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK), İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcısı Ayça Akpek Şenay, sekreter ise Deniz Çakır oldu.
Aynı zamanda MYK üyeleri de belirlenecek. Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni MYK'yı Parti Meclisi'nin onayına sunacak. Tüzüğe göre yeni MYK için Parti Meclisi'nden onay alması gerekiyor. Tabii geçtiğimiz hafta sonu 39. Olağan Kurultay gerçekleştirilmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçerli oyun tamamını alarak, yani 1333 kurultay delegesinin oyuyla yeniden Genel Başkan seçilmişti. Aynı kurultayda 80 kişilik Parti Meclisi de belirlendi."
Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleriyle birlikte sabah saatlerinde Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Önümüzdeki dakikalarda da ilk Parti Meclisi toplantısı başlayacak. Tabii bugünün en önemli başlığı, Cumhuriyet Halk Partisi açısından, yeni MYK'nın açıklanacak olması.
"SELİN SAYEK BÖKE'YLE 'YOLA DEVAM' EDİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"
Şimdi kulislere yansıyan bazı bilgiler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncelikle mevcut MYK'da yer alan bazı isimleri koruyacak. İdari MYK'da özellikle yer alan bazı isimler yerini koruyacak. Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yle yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
CHP MYK'DA KİMLER GİDECEK KİMLER KALACAK?
Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yola devam demesine kesin gözüyle bakılıyor.
Mevcut Dışişleri Gölge Bakanlığı görevini yürüten Namık Tan'ın da yine MYK'ya kaydırılabileceği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Namık Tan olması bekleniyor. Kulislerden yansıyan bilgiler bu şekilde.
MYK'ya yeni Genel Başkan Yardımcılıkları da eklenecek. İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun getirilmesi bekleniyor.
"MYK'DA ZEYNEL EMRE'NİN DE İSMİ GEÇİYOR"
Şimdi yeni MYK'da Zeynel Emre'nin de ismi geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan, geçen dönem MYK'da yer alan isimlerden birisiydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi seçiminde anahtar listesinde Zeynel Emre'ye de yer verdi. Zeynel Emre'nin de yeni MYK'da olması bekleniyor."
