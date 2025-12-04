Lisedeki o görüntüler infial yarattı! Saygısızlığının altında ne yatıyor?
Çankaya’daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat’ı sınıfta tiye alarak saygısızca davrandı ve o anları kayda aldı. Bir öğrenci öğretmene makas atıp “Dedem” diyerek sarıldı, sınıfta koşturdu. Sosyal medyada tepki çeken olayların ardından öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatıldı. Öğretmen Canpolat, öğrencilerden şikayetçi olmadığını belirterek, “Hepsini çok seviyorum, kimsenin cezalandırılmasını istemem” dedi. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Aile Danışmanı Akdaş bu tür davranışların genellikle sevgi eksikliği, aile içi şiddet ve iletişim bozukluklarıyla ilişkili olduğunu, çocukların kendini değerli hissetmek için başkalarını aşağılayabileceğini ifade etti.
Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alarak saygısız hareketlerde bulundu. Öğrenciler, o anları da kayıt altına aldı.
LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN SAYGISIZ TAVIRLAR
Olay, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sınıfta Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat'ı sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu. Öğretmenin 'Oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı.
MAKAS ATIP "DEDEM" DEDİ
Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve 'Dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise, öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI
Öğretmenleriyle alay eden ve görüntüleri sosyal medyada tepki çeken lise öğrencileri hakkında disiplin süreci başlatıldı.
ÇELME TAKIP HASTANELİK ETMİŞLER İDDİASI
İddiaya göre sınıfta yaşanan bu olayların ardından öğrenciler, öğretmenin yakasını bırakmadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından öğrenciler okulda öğretmene çelme takarak yere düşmesine neden oldu.
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM"
Sözcü'ye konuşan Fizik öğretmeni Mehmet Canpolat "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" dedi.
"AİLESİNDE DEĞERSİZLİK HİSSEDEN ÇOCUK BU EYLEMLERLE KENDİNİ YÜCELTMEYE ÇALIŞIYOR"
A Haber'e konuşan Aile Danışmanı Akdaş , bu tür davranışlarda bulunan öğrencilerin çoğunlukla aile ortamında yeterince sevgi ve değer görmediğini; iletişim bozuklukları ve zaman zaman şiddetin bulunduğu ortamlarda yetiştiklerini belirterek şunları söyledi:
Bu çocuklar kendilerine yapılan şiddeti, sevgisizliği ya da ailede gördüklerini gidip kendine göre daha zayıf, daha dirençsiz kişilere yapma eğiliminde oluyorlar. Bunun sebebi bir bunu yaparken dikkat çekme. Önemli olma. Burada negatif ya da pozitif değil ve bunu yaparken kameraya alma isteği. Bunların çok izleniyor olması. Çocukta hem kendini değerli hissetme, güçlü hissetme ve diğerlerini aşağılayarak kendini yüceltme hali oluşuyor.
Bununla beraber uzmanlar zorbalık yapan çocuklara bakıldığında genellikle ailede şiddet, çatışma, iletişim bozukluklarına, yeterince ilgiye, sevgiye değer görememesiyle ilişkili olduğunu söyleyerek, ailede birlik bilincinin, desteğin, sınırların yeniden tanınması okulla ailenin iş birliği halinde olması gerekliliğine ve çocukların özellikle duygusal ihtiyaçlarının bir aile ortamı oluşturmanın önemine de vurgu yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91'lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?
- Japon evlerinde hep var: Evin girişine bunu koyan parayı ve şansı çekiyor!
- Beyin acıyı hissetmezken baş ağrısı neden olur? Migreni tetikleyen 7 faktör
- Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi
- Stockholm sendromu nedir, nasıl gelişir? Stockholm sendromu ismi nereden geliyor?
- Depresyon tedavisinde dev adım! Bilim insanları ortaya çıkardı: Çaresi gülme gazındaymış
- Memur, işçi, öğrenci... Yılbaşında yenileniyor: 2026'da toplam kaç gün resmi izin var?
- Sağanak ve kar günlerce yağacak! Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Listede olmayan il yok!
- AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman? Branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?
- Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra itiraf! Bakın 6 yıldır ne yapıyormuş…
- Gözler o listede! İstanbul’da 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Yataktan kalkınca hemen yapın! Kaliteli uykuya giden yol: Basit ama etkili