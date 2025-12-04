Lisedeki o görüntüler infial yarattı! Saygısızlığının altında ne yatıyor?

"AİLESİNDE DEĞERSİZLİK HİSSEDEN ÇOCUK BU EYLEMLERLE KENDİNİ YÜCELTMEYE ÇALIŞIYOR"

A Haber'e konuşan Aile Danışmanı Akdaş , bu tür davranışlarda bulunan öğrencilerin çoğunlukla aile ortamında yeterince sevgi ve değer görmediğini; iletişim bozuklukları ve zaman zaman şiddetin bulunduğu ortamlarda yetiştiklerini belirterek şunları söyledi:

Bu çocuklar kendilerine yapılan şiddeti, sevgisizliği ya da ailede gördüklerini gidip kendine göre daha zayıf, daha dirençsiz kişilere yapma eğiliminde oluyorlar. Bunun sebebi bir bunu yaparken dikkat çekme. Önemli olma. Burada negatif ya da pozitif değil ve bunu yaparken kameraya alma isteği. Bunların çok izleniyor olması. Çocukta hem kendini değerli hissetme, güçlü hissetme ve diğerlerini aşağılayarak kendini yüceltme hali oluşuyor.

Bununla beraber uzmanlar zorbalık yapan çocuklara bakıldığında genellikle ailede şiddet, çatışma, iletişim bozukluklarına, yeterince ilgiye, sevgiye değer görememesiyle ilişkili olduğunu söyleyerek, ailede birlik bilincinin, desteğin, sınırların yeniden tanınması okulla ailenin iş birliği halinde olması gerekliliğine ve çocukların özellikle duygusal ihtiyaçlarının bir aile ortamı oluşturmanın önemine de vurgu yaptı.