Adliye vurguncusunun annesi konuştu: Oğlumu birileri yönlendirip maşa olarak kullandı
Türkiye Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayını konuşurken skandala ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü bozdurarak 147 milyon TL elde eden ve ailesini toplayıp İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş'ın annesi soruşturmanın seyrini değiştirebilecek açıklamalarda bulundu. Anne Timurtaş, oğlunun hizmetli olarak çalıştığını söylerken "Başını yaktılar, maşa olarak kullandılar" ifadelerini kullandı. Timurtaş oğlunun birileri tarafından yönlendirildiğini belirtti. İşte detaylar...
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.
UZUN SÜRE İŞE GİTMEDİ
Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi.
25 KİLOGRAM ALTIN VE 50 KİLOGRAM GÜMÜŞÜ ÇALDI
İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.
İNGİLTERE'YE UÇTU
Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.
"TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA"
Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.
"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"
Hırsızlık şüphelisi Erdal Timurtaş'ın 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.
"HİZMETLİ MEMUR OLARAK ÇALIŞIYORDU"
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı. Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi.
ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ VARDI
Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.
BAĞLANTILI OLDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILACAK
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı'na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
ANNESİ KONUŞTU
Yaklaşık 75 kg altın ve gümüşü çalarak yurtdışına kaçan firari memur Erdal Timurtaş'ın annesinin açıklamalarıyla soruşturma yeni bir boyut kazandı.
Türkan Timurtaş, oğlunun İngiltere'ye kaçmasının ardından oğlu Erdal Timurtaş'ın soygunda kullanıldığını öne sürdü.
Anne Timurtaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"OĞLUMUN BAŞINI YAKTILAR"
Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın."
"MADDİ SIKINTISI YOKTU"
Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu.
"KASANIN ANAHTARINI NİYE VERİYORLAR?"
Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar
Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.
