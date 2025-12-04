Adliye vurguncusunun annesi konuştu: Oğlumu birileri yönlendirip maşa olarak kullandı

"HİZMETLİ MEMUR OLARAK ÇALIŞIYORDU"

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'ta vardı. Erdal Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi.

ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ VARDI

Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

BAĞLANTILI OLDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILACAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı'na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.