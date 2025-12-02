Tepki çeken peşmerge görüntülerine soruşturma! Bakanlık harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde Barzani'nin Şırnak'a uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelmesi tepkilerin odağına yerleşti. Arından o görüntüler için harekete geçildi.

İÇİŞLERİ'NDEN O GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin Şırnak'a uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelmesiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında iki müfettiş görevlendirdi.

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "O görüntüler nahoştu, İçişleri Bakanlığımız soruşturma yürütüyor. Sonuçta Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğin sağlanması gerekir ama Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." dedi.

Barzani ofisi adına sayın Bahçeli ile ilgili yayınlanan mesaja tepki gösteren Sözcü Çelik "Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygısız metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur." dedi ve şöyle devam etti:,

"SAYIN BAHÇELİ'YE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

"Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Sayın Bahçeli'nin terörsüz bölge çerçevesinde etrafımızda kurulan saygı sevgi ilişkisi diyor. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist.

O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş, bu üslubun kullanılması akılsızlık, idraksizlik. Bunu kim kaleme almışsa düzeltilmesi gerekir. Sayın Barzani'nin ülkemize ziyareti milletimizin alicenaplığının göstergesidir diyor sayın Bahçeli."