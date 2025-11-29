Manisa'dan acı haber! 14 günlük yaşam savaşını kaybeden polis memuru Hatice Ünal şehit oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Polis Memuru Hatice Ünal (24), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı kazada Ünal'ın ekip arkadaşı Polis Memuru Ali Barut da şehit düşmüştü.
Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli kahraman polisimizden acı haber geldi. 14 gün önce görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Polis Memuru Hatice Ünal, yaşam savaşını kaybederek şehitler kervanına katıldı.
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPMIŞTI
Kaza, 15 Kasım 2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana gelmişti. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne seyir halinde olan Polis Memuru Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'ın dorsesine arkadan çarpmıştı.
AYNI KAZADA İKİNCİ ŞEHİT
Feci kazada araç içerisinde bulunan 10 yıllık polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, sürücü koltuğundaki Hatice Ünal ise ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, 14 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Genç polis memuru, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: "MAKAMI ALİ OLSUN"
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit polis memuru için bir taziye mesajı yayımlayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Hatice Ünal, 15.11.2025 tarihinde resmi araçla seyir halindeyken park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralanmıştı. Polis memurumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Aynı kazada ekip arkadaşı Polis Memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun."
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da şehit polisimiz için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Kasım 2025 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
MEMLEKETİ ÇANKIRI'YA UĞURLANACAK
Şehit Polis Memuru Hatice Ünal'ın naaşının, düzenlenecek törenin ardından memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hala o şekilde mi pişiriyorsunuz? Mükemmel yumurta için tek tarif: İşte o gizli yöntem
- Kişilik testi: İlk gördüğün renk liderlik profilinizi yansıtıyor
- Saçınızın en büyük düşmanı! Köklerinizi nasıl öldürüyor? İşte bilimsel kanıtı
- Uyku ilacına gerek yok: Bu hafif egzersiz kronik uykusuzluğu bitiriyor
- Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı: 29 Kasım alternatif güzergahlar neresi?
- Dün gece şekeri kaçırdınız mı? Diyetisyenlere göre bugün yapmanız gerekenler
- 29-30 Kasım hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? ANKUZEF, e-TEP/2
- 29 Kasım A101 aktüel katalog: Haftanın Yıldızları’nda neler var, hangi ürünler indirimde?
- Taşacak Bu Deniz'in Çakır'ı: Fester Abdü kimdir, nereli? Hangi yapımlarda rol aldı?
- Deterjan değil, dolum şekli önemli! Bulaşık makinesi temizliğinin sırrı: Meğer kaşıklar…
- Evrim Akın’dan duygusal çıkış! Asena Keskinci’ye verdiği cevap gündem oldu: “İyilikten başka…”