Manisa’dan acı haber! 14 günlük yaşam savaşını kaybeden polis memuru Hatice Ünal şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımı (X)

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: "MAKAMI ALİ OLSUN"

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit polis memuru için bir taziye mesajı yayımlayan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Hatice Ünal, 15.11.2025 tarihinde resmi araçla seyir halindeyken park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralanmıştı. Polis memurumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Aynı kazada ekip arkadaşı Polis Memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun."