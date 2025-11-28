28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 09:13 Güncelleme: 28.11.2025 09:14
ABONE OL
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye’ye getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör