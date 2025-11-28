Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2025
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 3,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu GÜRCİSTAN'DAN Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli… pic.twitter.com/KZ6iFJ0fua