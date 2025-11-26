Rüşvet paralarıyla hem il binası hem delege alımı! CHP’yi ele geçirme hamlesi

İddiaya göre CHP'nin il binası satın alma sürecini Ekrem İmamoğlu organize etti. (ahaber.com.tr)

VALİZLERDEKİ PARALAR SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR

Kamuoyuna yansıyan para sayma görüntülerinde CHP Meclis üyesi olan İBB Spor Kulübü Başkanı ve örgütün 2 numarası olan Fatih Keleş'in, valizlerle suçtan elde edilen paraları getirdiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinden temin edilen ancak kaynağı belli olmayan paralar ve iş adamlarından temin edilen suç gelirleriyle CHP İstanbul İl binası 11 Aralık 2019'da CHP'nin tüzel kişiliğine geçirildi.