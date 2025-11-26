Rüşvet paralarıyla hem il binası hem delege alımı! CHP’yi ele geçirme hamlesi

26 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 09:10 Güncelleme: 26.11.2025 09:16
Savcılık tarafından hazırlanan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinde, Ekrem İmamoğlu’nun suçtan elde edilen gelirleri kullanarak CHP üst yönetimini etkisi altına aldığı öne sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının suç gelirleriyle satın alındığı ve bu paraların parti yönetiminin bilgisi dahilinde sisteme aktarıldığı belirtildi. Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecini İmamoğlu’nun bu paralarla organize ettiği ifade edildi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde savcılığın İmamoğlu suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirle CHP üst yönetimini ele geçirdiği belirtildi.

CHP kurultay ve il kongresi seçimlerine ilişkin maddi menfaat iddiaları gündemde. (AA)CHP kurultay ve il kongresi seçimlerine ilişkin maddi menfaat iddiaları gündemde. (AA)

SUÇ GELİRLERİ SİSTEME AKTARILDI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın suçtan elde edilen gelirle parti tüzel kişiliği adına satın alındığı, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla sisteme aktarıldığına dikkat çekildi.

İL BİNASININ ALIMINI İMAMOĞLU ORGANİZE ETTİ

Bu tespitler Yargıtay'a 6 sayfalık bir yazıyla gönderilmişti. Tespitlere göre, suç geliriyle satın alındığı tespit edilen ve müsaderesi istenen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, satın alınması işlemlerini "şüpheli" Ekrem İmamoğlu organize etti.

İddiaya göre CHP'nin il binası satın alma sürecini Ekrem İmamoğlu organize etti. (ahaber.com.tr)İddiaya göre CHP'nin il binası satın alma sürecini Ekrem İmamoğlu organize etti. (ahaber.com.tr)

VALİZLERDEKİ PARALAR SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR

Kamuoyuna yansıyan para sayma görüntülerinde CHP Meclis üyesi olan İBB Spor Kulübü Başkanı ve örgütün 2 numarası olan Fatih Keleş'in, valizlerle suçtan elde edilen paraları getirdiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinden temin edilen ancak kaynağı belli olmayan paralar ve iş adamlarından temin edilen suç gelirleriyle CHP İstanbul İl binası 11 Aralık 2019'da CHP'nin tüzel kişiliğine geçirildi.

Valizlerle taşındığı belirtilen paraların kaynağı tartışma konusu oldu. (ahaber.com.tr)Valizlerle taşındığı belirtilen paraların kaynağı tartışma konusu oldu. (ahaber.com.tr)

ÖNCE İL BİNASI ALINDI SONRA DELEGELER...

Savcılık itirafçı ifadeleri, banka dekontları ve tanık ifadeleri ile rüşvet gelirlerinin CHP İstanbul İl binasının satın alınmasında kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Savcılık, ayrıca benzer şekilde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delegelerin oy tercihlerini suç örgütünün desteklediği adaylar lehine kullanmaları için maddi menfaat sağladıkları ve vaatte bulunduklarına ilişkin Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarınca dava açıldığı ifade edildi.

