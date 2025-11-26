Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu Koridoru mesajı: Projenin en önemli ayağı Türkiye

FOTOĞRAF: AA - ARŞİV

LOJİSTİK MERKEZİ İLE EKONOMİ VE STRATEJİK ÖNEM

Dünyada hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Lojistik merkezi olduğumuz takdirde hem kendi ekonomimizi geliştireceğiz hem de stratejik olarak önemli bir noktada olacağız. Lojistik merkezlerini Akdeniz'e, Ege'ye demiryolu ile de bağlayacağız ki tam anlamıyla lojistik ağ kurmuş olalım. Lojistik merkezi olarak taşınan ve üretilen malların dağıtım merkezi olmaktır. 10 yıllık projeksiyonda 50 milyar dolar bir gelirimiz olacak.

5 MİLYAR DOLARLIK BİR KREDİ PAKETİ

Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya gitmesini sağlayan Orta Koridordur. Yavuz Selim Köprüsü'nden. Yük trenlerini Marmaray'dan sadece 4 sefer geçirebiliyoruz. Yavuz Selim Köprüsü, demiryoluna kavuşursa Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'dan geçecek. Uçaktan sonraki en hızlısı bu olacak. Yavuz Selim Köprüsü'nün demiryolu altyapısı hazır, bağlantılarını yapacağız. Dünya Bankası, Avrupa bankası, Uzak Doğu Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kredi paketinde de anlaştık.

"ANKARA-KIRIKKALE OTOYOLU'NU 2027'DE BİTİRECEĞİZ"

Otoyollar planlarken nüfus, sanayi bölgeleri ve arazi yapısını dikkate alıyoruz. Ankara-Kırıkkale Otoyolu, 120 km'dir, bu yolu 2027'de bitireceğiz.

HEDEF ÇİFT HATLI DEMİRYOLU

Kalınma Yolu, Basra Körfezi'nden başlayıp 1200 km'lik bir hatla Ovaköy'e geliyor, 2100 km ile ülkemiz sınırlarından geçiyor. Burada ırak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bulunuyor. Proje bitti, finansman modelinde bir karar aşamasındayız, bunları konuştuk. Türkiye'de yapacağımız bölümler olsa da yapılacak bölümler var, Nusaybin'den Ovaköy'e kadar olan kesimde demiryolu yok, geri kalanında var. Burayı bitirdiğimizde Türkiye tarafından tamamını işleteceğiz, hedefimiz çift hatlı demiryolu yapmak, 24 milyar dolarla 2100 km'lik hattı çift hatlı hale getireceğiz ve yeni hatlar yapacağız. Yapılması ve işletilmesi konusunda 4 ülke olacak. Şu anda işleyen yol, Süveyş Kanalı. Çin'den çıkan bir gemi Süveyş Kanalı'ndan çıkan bir gemi 35 günde Londra'ya gidiyor, Kalkınma Yolu Koridoruyla 25 günde gidecek. Gemi, Fav Limanından demir yoluna yüklenerek tüm Avrupa'ya gidecek.

"300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"

300 milyar dolarlık yatırımın 90 milyarlık kısmı yap işlet devlet projesidir. 90 milyar dolarlık yatırımın maliyeti 2019'lardan başlayan dönemden itibaren gerçek maliyeti 51 dolardır. İstanbul Hava Limanı'nından bütün otoyollara kadar 90 milyar dolar, neredeyse iki katı. O zaman yapmasak bugün bunları yapmakta zorlanırdık. Çünkü araya savaşlar, pandemi, ticari savaşlar girdi. 26 Havalimanını 58'e çıkardık. Bölünmüş yollar 6 bin 100 km'ydi, bugün 29 bin 970 km'ye çıkardık, yıl sonunda ise 30 bin km olacak. Demiryolu 11 bin km'ydi, yüzde 70-80'ini elektrikli sinyalli hale getirerek neredeyse yeniden yaptık, 2251 km yüksek hızlı tren hattı yaptık, 4500 km de devam eden demiryolu inşaatımız var. Halen yapmaya devam ediyoruz. 2003'te denizcilikte 17'inci sırada olan Türkiye bu yıl 2 bin 203 gemiyle ve 53 milyon tonla 10'uncu sıraya geldi. Rakamlarla nereden nereye geldiğini görüyoruz.