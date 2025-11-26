Bakan Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu Koridoru mesajı: Projenin en önemli ayağı Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çekti. Uraloğlu, Doğu-Batı koridorunda önemli bir noktada olduğumuzu belirterek “Orta koridorun en önemli ayağı Türkiye” dedi.
Kalkınma Yolu Koridorlarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, temel amacın üretim merkezlerine ev sahipliği yapmak olduğunu belirterek Türkiye ekonomisine bu yolla ciddi katkı sağlanacağına dikkat çekerek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"AMACIMIZ ÜRETİM MERKEZLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK"
Türkiye "ben buradayım diyen stratejik bir bölgede" diyen Uraloğlu, yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:
Türkiye, ben buradayım diyen bir stratejik bölgede. Sadece bir ticaret yolunu sağlarsanız bu size ücret ve istihdam sağlar. Amacımız bununla birlikte üretim merkezlerine ev sahipliği yapmaktır. Tarihte dünyadaki gelişmeler ticaret yoları üzerinde olmuştur. İpek yolu gibi. İstanbul'dan İzmir'e yaptığımız yol üzerinde 12 organize sanayi bölgesi kuruldu.
Bu yollara sahip olmanız ticarettir, gelirdir ama bir yandan da stratejidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahıl Koridorunu yeniden hayata geçirme ile ilgili bir gayreti vardır. Bu çok kıymetli, boğazlardan geçecek, işte böyle bir merkezdeyiz. Türkiye çok avantajlı bir yerde.
"DOĞU- BATI KORİDORUNDA EN ÖNEMLİ NOKTADAYIZ"
Doğu- Batı Koridorunda en önemli noktadayız. Kuzey-Güney Koridorları da bunu desteklemeye başladı. Üç Deniz girişimi var, 'bunu 5 deniz girişi yapalım' dendi, biz de stratejik ortağı olduk. Kalkınma Yolu Koridoru var. Bunlar birbirlerini destekliyor. Yine Hicaz Demiryoluna yönelik çalışmalar var. Bunlar ülkemiz üzerinden geçerek hem olağan üstü zamanlarda hem normal zamanlarda hem de stratejik bir durumda işimize yarayacaktır.
Üç Deniz Girişimi, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'den oluşuyor. Bu yılın başında buna stratejik ortak olduk. Buna Ege Denizi, Basra Körfezi, Hazar Denizi ile 5 Deniz Girişimi olarak değerlendirebiliriz diye çalışmamız var. Bunu hayata geçirmek istiyoruz.
ZENGEZUR KORİDORU
Çin'den çıkan yüklerin hedefi Avrupa'ya gitmektir. Bizi ilgilendiren kısmı da budur. En kısa yoldan gitmesidir amaç. Orta Koridorun en önemli ayağı Türkiye'dir. Çin'den İngiltere'ye 18 günde yükler bu yolla gidebilmektedir. Şu an istediğimiz kadar yük taşıyabiliyor değiliz. Her geçen gün güçlendiriyoruz. Bakü, Tiflis ve Hazar geçişli olarak bunu sağladık ancak bunun kapasitesini artırmak için Zengezur Koridoru da ciddi bir katkı sağlayacak.
LOJİSTİK MERKEZİ İLE EKONOMİ VE STRATEJİK ÖNEM
Dünyada hiçbir ülke kendi kendine yetmiyor. Lojistik merkezi olduğumuz takdirde hem kendi ekonomimizi geliştireceğiz hem de stratejik olarak önemli bir noktada olacağız. Lojistik merkezlerini Akdeniz'e, Ege'ye demiryolu ile de bağlayacağız ki tam anlamıyla lojistik ağ kurmuş olalım. Lojistik merkezi olarak taşınan ve üretilen malların dağıtım merkezi olmaktır. 10 yıllık projeksiyonda 50 milyar dolar bir gelirimiz olacak.
5 MİLYAR DOLARLIK BİR KREDİ PAKETİ
Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya gitmesini sağlayan Orta Koridordur. Yavuz Selim Köprüsü'nden. Yük trenlerini Marmaray'dan sadece 4 sefer geçirebiliyoruz. Yavuz Selim Köprüsü, demiryoluna kavuşursa Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'dan geçecek. Uçaktan sonraki en hızlısı bu olacak. Yavuz Selim Köprüsü'nün demiryolu altyapısı hazır, bağlantılarını yapacağız. Dünya Bankası, Avrupa bankası, Uzak Doğu Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kredi paketinde de anlaştık.
"ANKARA-KIRIKKALE OTOYOLU'NU 2027'DE BİTİRECEĞİZ"
Otoyollar planlarken nüfus, sanayi bölgeleri ve arazi yapısını dikkate alıyoruz. Ankara-Kırıkkale Otoyolu, 120 km'dir, bu yolu 2027'de bitireceğiz.
HEDEF ÇİFT HATLI DEMİRYOLU
Kalınma Yolu, Basra Körfezi'nden başlayıp 1200 km'lik bir hatla Ovaköy'e geliyor, 2100 km ile ülkemiz sınırlarından geçiyor. Burada ırak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bulunuyor. Proje bitti, finansman modelinde bir karar aşamasındayız, bunları konuştuk. Türkiye'de yapacağımız bölümler olsa da yapılacak bölümler var, Nusaybin'den Ovaköy'e kadar olan kesimde demiryolu yok, geri kalanında var. Burayı bitirdiğimizde Türkiye tarafından tamamını işleteceğiz, hedefimiz çift hatlı demiryolu yapmak, 24 milyar dolarla 2100 km'lik hattı çift hatlı hale getireceğiz ve yeni hatlar yapacağız. Yapılması ve işletilmesi konusunda 4 ülke olacak. Şu anda işleyen yol, Süveyş Kanalı. Çin'den çıkan bir gemi Süveyş Kanalı'ndan çıkan bir gemi 35 günde Londra'ya gidiyor, Kalkınma Yolu Koridoruyla 25 günde gidecek. Gemi, Fav Limanından demir yoluna yüklenerek tüm Avrupa'ya gidecek.
"300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"
300 milyar dolarlık yatırımın 90 milyarlık kısmı yap işlet devlet projesidir. 90 milyar dolarlık yatırımın maliyeti 2019'lardan başlayan dönemden itibaren gerçek maliyeti 51 dolardır. İstanbul Hava Limanı'nından bütün otoyollara kadar 90 milyar dolar, neredeyse iki katı. O zaman yapmasak bugün bunları yapmakta zorlanırdık. Çünkü araya savaşlar, pandemi, ticari savaşlar girdi. 26 Havalimanını 58'e çıkardık. Bölünmüş yollar 6 bin 100 km'ydi, bugün 29 bin 970 km'ye çıkardık, yıl sonunda ise 30 bin km olacak. Demiryolu 11 bin km'ydi, yüzde 70-80'ini elektrikli sinyalli hale getirerek neredeyse yeniden yaptık, 2251 km yüksek hızlı tren hattı yaptık, 4500 km de devam eden demiryolu inşaatımız var. Halen yapmaya devam ediyoruz. 2003'te denizcilikte 17'inci sırada olan Türkiye bu yıl 2 bin 203 gemiyle ve 53 milyon tonla 10'uncu sıraya geldi. Rakamlarla nereden nereye geldiğini görüyoruz.
