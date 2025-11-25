MİT ve emniyetten ortak operasyon! BAE casusluk ağı çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet ve MİT'in yürüttüğü "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarıyla bağlantılı bir şebeke çökertildi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonun perde arkasını ve şebekenin çalışma yöntemlerini detaylandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.
SAVUNMA SANAYİ VE DIŞİŞLERİ HEDEFTE
Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi.
4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
HEDEF: SAVUNMA SANAYİİ VE YABANCI DİPLOMATLAR
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonun perde arkasını ve şebekenin çalışma yöntemlerini detaylandırdı. Almaçayır'ın aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin ana hedefi Türk savunma sanayiinin kritik noktalarında görev yapan isimlerin bilgilerini toplamaktı.
İran ve İsrail istihbaratlarına yönelik daha önceki operasyonların ardından, bu kez BAE adına veri toplamaya çalışan bir hücre deşifre edildi. Şebekenin, sadece Türk savunma sanayisi yetkililerine değil, aynı zamanda Türkiye'deki bazı yabancı ülkelerin resmi görevlilerine de ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Amaçlarının, hedef şahıslarla ilgili biyografik verileri toplayıp bu bilgileri BAE istihbaratına aktarmak olduğu değerlendiriliyor.
"SAHTE PROFİL" VE SOSYAL MEDYA TUZAĞI
Ramazan Almaçayır, casusluk şebekesinin izlediği yöntemi şu sözlerle anlattı:
"BAE istihbaratının talimatıyla şüphelilerden özel GSM hatları almaları istendi. Bu hatlar üzerinden sahte profiller oluşturarak, hedef seçtikleri kritik isimlere sosyal medya üzerinden 'selamlaşma' gibi masumane görünen yöntemlerle ulaşmaya ve iletişim kurmaya çalıştılar."
ŞÜPHELİLER BAE VATANDAŞI DEĞİL
Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'da belirlenen üç ayrı adrese baskın düzenlendi. Soruşturmada toplam 4 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 3'ü yakalandı, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yakalanan şahısların milliyetleri oldu. Almaçayır, gözaltına alınanların BAE vatandaşı olmadığını; şüphelilerin Türk, Somali, İran ve Suriye uyruklu kişilerden oluştuğunu belirtti. Bu kişilerin "saha elemanı" olarak kullanıldığı ve olası bir deşifre durumunda tüm hücrenin çökmemesi için farklı lokasyonlarda tutulduğu tespit edildi.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR
Gözaltına alınan şahısların hedefteki isimlerin adreslerini veya kurumlarını fotoğraflayıp fotoğraflamadığı, herhangi bir veri sızıntısının gerçekleşip gerçekleşmediği ise ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle netlik kazanacak.
