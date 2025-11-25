MİT ve emniyetten ortak operasyon! BAE casusluk ağı çökertildi

Ekran görüntüsü / A Haber

ŞÜPHELİLER BAE VATANDAŞI DEĞİL

Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan'da belirlenen üç ayrı adrese baskın düzenlendi. Soruşturmada toplam 4 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 3'ü yakalandı, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yakalanan şahısların milliyetleri oldu. Almaçayır, gözaltına alınanların BAE vatandaşı olmadığını; şüphelilerin Türk, Somali, İran ve Suriye uyruklu kişilerden oluştuğunu belirtti. Bu kişilerin "saha elemanı" olarak kullanıldığı ve olası bir deşifre durumunda tüm hücrenin çökmemesi için farklı lokasyonlarda tutulduğu tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Gözaltına alınan şahısların hedefteki isimlerin adreslerini veya kurumlarını fotoğraflayıp fotoğraflamadığı, herhangi bir veri sızıntısının gerçekleşip gerçekleşmediği ise ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle netlik kazanacak.