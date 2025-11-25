Kadına yönelik şiddetle mücadeleye atv ekranlarından destek: Mücadelede biz de varız
25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, atv’nin başarılı sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol, canlı yayınlarında verdikleri mesajlarla farkındalığa destek oldu.
MÜGE ANLI: "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ"
Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı:
"Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı… Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz."
Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 'İşareti Fark Et' kampanyasına dikkat çekerek, hazırlanan farkındalık videosunun toplum için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Yayını izlemek için tıklayınız
ESRA EROL: "BEN VE EKİBİM HER ZAMAN YANINIZDAYIZ! YALNIZ DEĞİLSİNİZ"
Esra Erol, şiddetin fiziksel, sosyolojik ya da ekonomik hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şiddetin görmezden gelindikçe büyüdüğüne dikkat çekti.
Bakanlık tarafından yürütülen "İşareti Fark Et" projesinin önemine değinen Erol, şiddetin erken işaretlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.
Erol açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Şiddetin işaretlerini görmezden gelmeyin, önemseyin. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Asla yalnız değilsiniz."
Yayını izlemek için tıklayınız
