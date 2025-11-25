Kadına yönelik şiddetle mücadeleye atv ekranlarından destek: Mücadelede biz de varız

MÜGE ANLI: "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ"

Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı:

"Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı… Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz."

Anlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından başlatılan 'İşareti Fark Et' kampanyasına dikkat çekerek, hazırlanan farkındalık videosunun toplum için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

