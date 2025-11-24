Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Kulislerde farklı iddialar var
Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılırken, tarihi gelişmeler yaşanıyor. Birçok medya organında TBMM İmralı heyetinin bugün PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gideceği iddia edildi. Kulislere düşen bu bilgi doğrulanamazken komisyonun İmralı'ya salı ya da çarşamba günü gideceği konuşuluyor.
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlenirken tarihi günler yaşanıyor.
CHP ÜYE VERMEDİ
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırılırdı. CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu.
"HEYET YOLA ÇIKIYOR" İDDİASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan Meclis heyetinin, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı'ya hareket edeceği iddia edildi.
"TEYİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Bu gelişme sonrası kulisler hareketlenirken olaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
"Bugün gidileceği yönünde iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tabii buna ilişkin henüz resmi, net bir açıklama yok. Kaynaklarımıza sorduğumuzda "Ankara'dayız" yanıtını aldık. Ancak yine de bu sorunun cevabının peşine düşmüş durumdayız. Hatta şu anda bile yayın esnasında bile kaynaklarımızdan bu bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz. Tabii burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaklaşık yarım saat önce atmış olduğu bir tweet var. Onu paylaşmak isterim. "Bizleri hayra anahtar, şerre kilitle" ifadesini kullanıyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız. Süreci takip ediyoruz, aktaracağız."
YA HELİKOPTER YA DA FERİBOT
Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.
FOTOĞRAF VE SES KAYDI ALINMAYACAK
Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.
MİT ORGANİZE EDİYOR
Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.
ANA GÜNDEM YPG
Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 25-28 Kasım indirim kataloğu: Elektronik ve günlük ev ürünleri listede
- Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?
- Öğretmenler Günü fidan bağışı 2025: 1 fidan ücreti ve sertifika adımları
- Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...
- Meteoroloji’den sarı kodlu alarm: İstanbul, Antalya, İzmir... Sağanak ve kar haritada göründü
- 15 bin öğretmen ataması kura saati kaçta? MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet
- "Bir şey olmaz" demeyin: Fazla ekran çocuklarda hangi sorunları doğuruyor?
- BJK-Samsunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Pazartesi okul var mı, yok mu?
- İŞKUR 2025 en çok aranan meslekler listesi: Açık iş ve istihdam verileri güncellendi
- Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler