Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek? Kulislerde farklı iddialar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 11:12 Güncelleme: 24.11.2025 11:38
Terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atılırken, tarihi gelişmeler yaşanıyor. Birçok medya organında TBMM İmralı heyetinin bugün PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gideceği iddia edildi. Kulislere düşen bu bilgi doğrulanamazken komisyonun İmralı'ya salı ya da çarşamba günü gideceği konuşuluyor.

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlenirken tarihi günler yaşanıyor.

CHP ÜYE VERMEDİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırılırdı. CHP ve Yeni Yol Grubu İmralı heyetine üye vermeyeceklerini duyurdu.

PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (ahaber.com.tr)PKK'lı teröristlerin yaktığı silahlar (ahaber.com.tr)

"HEYET YOLA ÇIKIYOR" İDDİASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan Meclis heyetinin, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı'ya hareket edeceği iddia edildi.

"TEYİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu gelişme sonrası kulisler hareketlenirken olaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

İMRALI'YA ZİYARET NE ZAMAN? SON KULİSLER A HABER'DE

"Bugün gidileceği yönünde iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tabii buna ilişkin henüz resmi, net bir açıklama yok. Kaynaklarımıza sorduğumuzda "Ankara'dayız" yanıtını aldık. Ancak yine de bu sorunun cevabının peşine düşmüş durumdayız. Hatta şu anda bile yayın esnasında bile kaynaklarımızdan bu bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz. Tabii burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaklaşık yarım saat önce atmış olduğu bir tweet var. Onu paylaşmak isterim. "Bizleri hayra anahtar, şerre kilitle" ifadesini kullanıyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız. Süreci takip ediyoruz, aktaracağız."

YA HELİKOPTER YA DA FERİBOT

Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.

FOTOĞRAF VE SES KAYDI ALINMAYACAK

Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.

İmralı (AA)İmralı (AA)

MİT ORGANİZE EDİYOR

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.

ANA GÜNDEM YPG

Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak.

