Komisyon İmralı’ya ne zaman gidecek? Kulislerde farklı iddialar var

"HEYET YOLA ÇIKIYOR" İDDİASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan Meclis heyetinin, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı'ya hareket edeceği iddia edildi.

"TEYİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bu gelişme sonrası kulisler hareketlenirken olaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

"Bugün gidileceği yönünde iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tabii buna ilişkin henüz resmi, net bir açıklama yok. Kaynaklarımıza sorduğumuzda "Ankara'dayız" yanıtını aldık. Ancak yine de bu sorunun cevabının peşine düşmüş durumdayız. Hatta şu anda bile yayın esnasında bile kaynaklarımızdan bu bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz. Tabii burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaklaşık yarım saat önce atmış olduğu bir tweet var. Onu paylaşmak isterim. "Bizleri hayra anahtar, şerre kilitle" ifadesini kullanıyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız. Süreci takip ediyoruz, aktaracağız."

YA HELİKOPTER YA DA FERİBOT

Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon MİT tarafından yapılacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.

FOTOĞRAF VE SES KAYDI ALINMAYACAK

Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı ifade ediliyor. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.