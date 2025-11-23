G20 Liderler Zirvesi’nde son gün! Başkan Erdoğan’dan Adil ve herkes için makul gelecek açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin 3. oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde üçüncü oturuma katılıyor. Üçüncü oturumun ismi: Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek oturumu ve şu anda da konuşmalarını gerçekleştiriyor. Dokuzuncu sırada yer aldı konuşması. Şöyle bir sorun var; aslında Güney Afrika, sesleri, bütün liderlerin seslerini, mikrofonlarını kapattı, yayınlanmıyor şu an. O yüzden ses gelmiyor, ancak İletişim Başkanlığı daha sonrasında yazılı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metnini paylaşmış olacak. Bizler de detayları aktarmış olacağız.

Bugün peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka hangi programları var? Aslında oturumun bitmesiyle birlikte yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor bu oturumun. Daha sonrasında kapanış oturumu gerçekleştirilecek ve dönem başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştiriliyor olacak. Ve böylece aslında Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi de sona ermiş olacak. Tabii bu yıl Güney Afrika'da gerçekleşmişti. Bir sonraki yılsa Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor olacak.

Tabii şunu da ifade edelim. Şu anki oturum kapalı oturum olduğu için ses gelmiyor, ancak sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama geliyor olacak. Programlarından bahsediyorduk. Bir sonraki yıl aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiriliyor olacağını ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıysa G20 Liderler Zirvesi bitmiş olsa da sonlanmış olmayacak. Daha sonrasında bizim de şu anda bulunduğumuz Basın Merkezi'ne gelecek ve işte buradaki kürsüden seslenecek, açıklamalarda bulunacak. Hem Türk gazetecilerin hem yabancı basın mensuplarının açıklamalarını yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI ALKIŞLANDI

Evet, şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını sonlandırdı ve alkış da aldığını ifade edebiliriz aslında. Bir alkışlama da gördük Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa tarafından.

İşte buradaki konuşmasının ardından saatler 16'yı gösterdiğinde artık Türkiye'ye doğru yola çıkıyor olacak. Peki dün neler yaşanmıştı? Kısaca özet geçelim. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa tek tek liderleri karşılamıştı. O liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Daha sonrasında iki oturum gerçekleştirildi. O iki oturumda da oldukça önemli mesajlar verdi Erdoğan.

İlk oturumda G20 ülkelerine çağrıda bulundu. Özellikle kimsenin geride bırakılmayacağı bir ekonominin inşası için G20 ülkelerini daha fazla sorumluluk almaya davet etti. Daha sonrasında da bir aile fotoğrafı çekinildi.

Ardından ikinci oturum gerçekleşti ve ikinci oturumda da gündeminde Gazze konusu vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Her platformda uluslararası platformlarda, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hep Gazze'nin sesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine G20 Liderler Zirvesi'nde de Gazze'nin sesi oldu. Gazze'deki ateşkesin devamlılığının önemine dikkat çekti. Aynı zamanda bununla birlikte olarak Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılmasının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. İki devletli çözüme işaret etti. Gazze konusunu bir kez daha gündemine getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta bugünkü gerçekleştireceği basın açıklamasında da yine Gazze konusuna değinmesi bekleniyor.