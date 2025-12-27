Suriye semalarında İsrail’in Türkiye korkusu! Siyonist basından itiraf

İsrail merkezli Zman haber sitesinin haberi (Ekran görüntüsü)

SURİYE İKİ ÜLKE ARASINDA ZORUNLU ETKİLEŞİM ALANI

Haberde, mevcut gerilimin başka bir alanda patlak verme ihtimalinin de bulunduğu, bu alanların başında, İsrail ile Türkiye'nin zorunlu olarak etkileşim içinde olduğu Suriye'nin geldiği ifade edilerek, şu ana kadar tansiyonun sahaya yansımamış olmasının, kırılgan dengelerin sürdüğü gerçeğini değiştirmediği belirtildi.

Zman'a göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın bugüne kadarki itidalli tutumu, büyük ölçüde uluslararası kamuoyuna olumlu bir mesaj verme isteğinden kaynaklandı.