Uraloğlu’ndan VPN uyarısı: Tavsiye etmiyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi görüşmelerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu; yasal olmayan VPN'lerin veri sızıntılarına neden olduğunu belirterek kullanılmaması çağrısı yaptı, İstanbul'da 4,7 milyon kişiye ait verinin İngiltere'ye sızdırıldığını söyledi. Gebze'de çöken bina, yap-işlet-devret projeleri, internet hızları ve havayolu bilet fiyatları gibi birçok başlıkta dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YASAL OLMAYAN VPN'LERİN KULLANIMINI TAVSİYE ETMİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, internet erişiminde kullanılan yasal olmayan VPN uygulamalarının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, "Veri sızıntılarının olduğu yerler buralardır. Lütfen kimse kullanmasın" uyarısında bulundu. Siber olaylarla mücadelede USOM'un aktif çalışma yürüttüğünü ifade eden Uraloğlu, vatandaşların kişisel verilerini koruma konusunun önemine vurgu yaptı.

"İSTANBULLUNUN 4,7 MİLYON KİŞİSEL VERİSİ İNGİLTERE'YE SIZDIRILDI"

BTK veri havuzuna yönelik iddialara da yanıt veren Uraloğlu, İstanbul'da 4,7 milyon kişiye ait verinin İngiltere'deki bir merkezde ele geçirildiğini belirterek, "Ajanlık arıyorsanız bakın. Nerede yemek yenmiş, hangi bilgiler paylaşılmış… Bu veriler satılmıştır" dedi.

"GEBZE'DEKİ BİNANIN ÇÖKMESİNİN METRO İLE İLGİSİ YOK"

Gebze'de metro inşaatı sırasında çöktüğü iddia edilen ve dört kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği bina hakkında konuşan Uraloğlu, tünelde hiçbir kırık, çatlak veya deformasyon olmadığını açıkladı.

"Metro kazı aşaması risk zamanıdır. Eğer etki olsaydı o dönemde görülürdü. Tünel tamamen sağlam kayadan geçmektedir" diyen Uraloğlu, adli sürecin devam ettiğini hatırlattı.

Milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt veren Bakan, yap-işlet-devret modelinin Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına büyük katkı sunduğunu belirtti.

"300 milyar dolarlık ulaştırma yatırımının üçte birini bu modelle yaptık. Van-Hakkari Güzeldere Tüneli, Çamlık Viyadüğü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeleri bu imkan sayesinde hayata geçirdik" dedi.

HAVAYOLU ULAŞIMINDA ORTALAMA BİLET FİYATI 2.560 TL

Tavan fiyat uygulaması hakkında bilgi veren Uraloğlu, "2025 yılında Türkiye genelinde ortalama uçak bileti fiyatı 2 bin 560 liradır" bilgisini paylaştı. Ankara-Diyarbakır uçuşunun 1.900 TL, Rize-Artvin – İstanbul uçuşunun ise 2.500 TL civarında olduğunu belirtti.

"SABİT İNTERNET HIZINDA TÜRKSAT İNİSİYATİF ALACAK"

Düşük sabit internet hızlarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Uraloğlu, Google ve Turkcell'in büyük bir veri merkezi projesini açıklayacağını belirtti.

"TÜRKSAT olarak da bu konuda belli bir inisiyatif alacağız" dedi.

"TELEFONLAR MAHKEME KARARI OLMADAN DİNLENEMEZ"

Operatörlerle ilgili sorulara cevap veren Bakan, iletişim güvenliğine vurgu yaparak, "Mahkeme kararı dışında hiçbir telefon dinlenemez. Böyle bir yetkimiz yok, niyetimiz de yok" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA PROJELERİNDE SON DURUM

Uraloğlu; Van Çevre Yolu'nun 28 kilometresinin bu yıl tamamlanacağını, Malatya Çevre Yolu'nun 2026'da biteceğini, Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı'nın çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Geminbeli Tüneli'nin gelecek yılın başında tamamlanacağını ifade etti.