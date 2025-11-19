Böcek ailesinin ölümü sonrası flaş karar! Zirai ilaçlar reçete ile satılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin konuştuğu Böcek ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın tüm detaylarıyla sürdüğünü kaydeden Bakan Yumaklı, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağının altını çizdi. Bakan Yumaklı ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren zirai ilaçların reçete ile satılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gündemindeki zehirlenme olaylarını ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamaları:
"ZİRAİ İLAÇLAR REÇETE İLE ALINACAK"
Daha önce duyurduğumuz bitki reçete uygulaması. Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek. Böylelikle istediği zaman istediği ilacı kimsenin alması mümkün olmayacak. Uygulama önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.
"VATANDAŞ GÖNÜLLÜ GIDA DENETMENİ OLABİLECEK"
Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamız var. Mobile uygun tasarlanan sistemde vatandaşlar uygunsuzluğu bizlere hızlı şekilde iletebilecekler. Vatandaşlarımızı gönüllü gıda denetmeni olacak.
BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ
Hayatını kaybeden böcek ailesinin yakınlarına sabır diliyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor. Olay büyün yönleriyle açıklığa kavuşacak. Sokak lezzetleri adı altında satış yapan yerler de mercek altında.
4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok.
