Böcek ailesinin ölümü sonrası flaş karar! Zirai ilaçlar reçete ile satılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gündemindeki zehirlenme olaylarını ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamaları:

"ZİRAİ İLAÇLAR REÇETE İLE ALINACAK"

Daha önce duyurduğumuz bitki reçete uygulaması. Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek. Böylelikle istediği zaman istediği ilacı kimsenin alması mümkün olmayacak. Uygulama önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.