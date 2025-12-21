Çanakkale'de korkunç kaza! Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 5 ölü 1 yaralı





Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA! 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR A HABER BÖLGEDE A Haber muhabiri Vedat Sezer ve kameraman Birol Güngördü, kazanın olduğu noktadan son bilgileri aktardı. Çanakkale-Lapseki kara yolu üzerinde, Lapseki-Çanakkale yönünde meydana geldi. Hemen arkamdaki bölgede meydana geldi. Tabii kaza iki aracın karıştığı bir trafik kazası ancak oldukça da ağır bir kazanın olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar ölü sayısı henüz açıklanmadı, yaralıların da olduğu belirtiliyor. Olay yerine gelen savcı henüz daha kaza alanına girilmesine izin vermiyor. Tabii kazanın meydana geldiği yere bakılacak olursa tek yönlü bir duble yolda meydana gelen bir trafik kazası. Aynı istikamette iki aracın karıştığı bir kaza. Araçlardan birisi yolun ortasında ve oldukça tanınmayacak hale gelmiş; diğeri ise yolun dışında, yani şarampole yuvarlanmış durumda. Tabii şu anda hala olay yeri ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii ölü ve yaralıların olduğu bilgisi var ancak henüz net bir sayı açıklanmadı. Katliam gibi bir kazadan bahsediyoruz. Kaza Çanakkale-Lapseki kara yolu üzerinde, Lapseki'den Çanakkale yönüne doğru yaklaşık 17. kilometrede meydana geldi. Şu an kameraman arkadaşım Birol Güngör de gösteriyor. Kaza anında motorun dışarıya fırladığını söyleyebiliriz.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR Duble bir yol, yani gidişli-gelişli bir yol. Oldukça da geniş bir alan. Şu anda diğer aracın olduğu yerin de hemen şarampolde olduğunu söyleyebiliriz, orada da trafik ışıklarını görebiliyoruz. Birol orayı gösterebilirse, bir o tarafa doğru da gidebilirim. Şu anda bulunduğumuz nokta Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde ve aracın parçalarını da burada görebiliyoruz. Yani gerçekten çok ağır bir kaza olduğu çok net belli. Diğer aracın da yoldan çıkarak karşı şarampole uçtuğunu da belirtebiliriz. İlk etapta beş ölünün olduğu bilgisi bize teyide muhtaç olarak bildirildi ancak şu anda kulağımıza gelen bilgilere göre ölü sayısının yediye çıktığı konusunda bir bilgi konuşuluyor. Ancak bu da tabii teyide muhtaç. Olay yerine gelen savcı ve ekipler şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Tabii cenazeler kaza yerinden kaldırılarak hastanelere götürüldü ama tabii şu anda Birol'un da gösterdiği araçtaki motorun tamamen araçtan ayrılarak bu noktaya geldiğini görebiliyoruz. Tabii ki aracın da önü oldukça kötü durumda, zira bu kazanın normal bir hızla olmadığı da çok net olarak görülebiliyor. Oldukça süratli bir anda meydana gelen kaza gibi görünüyor.

"ARAÇLARDAN BİRİ ŞARAMPOLE UÇMUŞ" Normalde ışıklandırmalar var. Bir kavşağa da çok yakın burası, yaklaşık 100 metre ileride Kangırlı köyü kavşağı var. Saltık Mahallesi denilen yazlık bir bölgeye de yakın bir bölge. Tabii ki trafik ışıklarının olmadığı bir yer ancak normal trafik uyarı ışıklarının, kara yollarının uyarı ışıklarının olduğu bir yer. Tabii şu anda ambulanslar ve ekipler, görevli ekiplerin de bulunduğu bir yer olduğu için tabii onları çok net göremiyoruz. Şu anda jandarma ekipleri orada baktığımızda araç bu noktadan şarampole uçmuş, lastikleri de burada görebiliyoruz. Şu anda tabii uyarılar da geldi, henüz daha cansız bedenlerin o noktada olduğunu söylüyor ekipler. Aracın otomobil olduğunu görme şansımız yok gibi ama otomobile de benziyor. Yani saat 04.00 sularında meydana gelen bir trafik kazası. Kazanın bir çarpmayla mı meydana geldiği, kafa kafaya bir çarpışma mı olup olmadığı konusunda da birazdan tabii aydınlatıcı bilgiler de alacağız. Şu ana kadar öğrenebildiğimiz iki otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini verelim ve Çanakkale'den sözü tekrar size bırakalım.