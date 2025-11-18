CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir.
Alın teri ideolojiye ipotek edilemez.
Kökü dışarıda ideolojik yaklaşımı reddediyoruz.
Darbe çığırtkanlığının yapıldığı günler, gezi olaylarını, milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık.
Türkiye'ye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları boşa çıkardık.
Türk işçisiyle omuz omuza yürüyeceğiz.
Darbe ürünü sendikal yasaları biz değiştirdik.
Sorunları masada çözmeye çalıştık.
Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Sabırla bu yolu yürüyeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...