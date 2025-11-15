Parfüm fabrikası yangını faciasında kahreden gelişme! Ölü sayısı 7’ye yükseldi

Dilovası'ndaki parfüm deposunda yangın

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İdari Soruşturma kapsamında bakanlık ve belediye personelleri açığa alındı. İdari soruşturmalar kapsamında ise hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Dilovası Belediyesi'nde önemli görevden uzaklaştırmalar yapıldı: Bakanlık personelleri: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumu'ndan (İŞKUR) aralarında İl Müdürü, Merkez Müdürü ve Şube Müdürlerinin de bulunduğu 7 personel görevden uzaklaştırıldı.