Parfüm fabrikası yangını faciasında kahreden gelişme! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan ve alevlerin arasından çıkışı kameralarına yansıyan vardiya amiri 48 yaşındaki Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketinde can kaybı sayısı 7'ye yükseldi.
Yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Tuncay Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı gelişmeyle birlikte, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu. Daha önce Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz da hayatını kaybetmişti.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ: STATİK ELEKTRİK BOŞALMASI ŞÜPHESİ
Felaketin nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ön rapor tamamlandı. Etil alkol ve esans karışımıyla parfüm üretilen tesisteki yangının çıkış nedeni raporda şöyle belirtildi: Üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı esnasında Statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın meydana geldi. Bu bulgular, ihmal iddialarını güçlendirirken, fabrikanın iş güvenliği standartlarına uygunluğu hakkında ciddi soruların doğmasına yol açtı.
YEDİ TUTUKLAMA, ÇOK SAYIDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Trajik olayın ardından adli ve idari soruşturmalar derinleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında şirket yetkilileri de bulunuyor: 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla tutuklananlar ise şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör. Öte yandan 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklananlar ise Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü.
Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İdari Soruşturma kapsamında bakanlık ve belediye personelleri açığa alındı. İdari soruşturmalar kapsamında ise hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Dilovası Belediyesi'nde önemli görevden uzaklaştırmalar yapıldı: Bakanlık personelleri: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumu'ndan (İŞKUR) aralarında İl Müdürü, Merkez Müdürü ve Şube Müdürlerinin de bulunduğu 7 personel görevden uzaklaştırıldı.
Belediye Personelleri: Dilovası Belediyesi'nden ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve 3 zabıta memuru (Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan) görevden uzaklaştırıldı. Yaşanan bu facia, iş güvenliği denetimleri ve fabrika çalışma koşulları konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma, faciaya neden olan tüm etkenlerin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sınav var mı? 15-16 Kasım'da hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?
- Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı: Kimleri kapsıyor, cezası ne kadar?
- İstanbul için kar tarihi verildi: O illerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek! 17 ilde sarı kodlu uyarı
- O meyveyi yemeden kışa girmeyin! Uzmanlar açıkladı: Vücudunuzdaki eksikliği gideriyor
- Adaylar dikkat! Sağlık Bakanlığı açıkladı: DUS ve YDUS yılda kaç kez yapılacak?
- Brokoli değil, Ispanak hiç değil! Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: O yeşil güç ne?
- Taşacak Bu Deniz’in Şerif’i Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?
- Basit ama etkili! Boğaz ağrısına karşı en etkili yöntem: Sadece 30 saniye
- İSTANBUL’UN O İLÇELERİ! 8 saatlik kesintiye hazır olun: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gelecekte ne yiyeceğiz? Uzayda aç kalmayı önleyen yeni yöntem: İçeriği çok şaşırtacak
- Taraftarların acısı yalan değil! Tuttuğunuz takım kaybettiğinde beyninize ne oluyor?
- Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?