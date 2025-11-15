İmamoğlu Suç Örgütü’nden büyük vurgun! İş insanlarını haraca bağlamışlar

Adem Soytekin

Şüpheli Hamit Demir, 2017'nin sonunda Adem Soytekin'in ofisine geldiğini belirterek, "Beni Ekrem Başkan gönderdi, kaba inşaatın taşeronluğuna talibim' dedi. Başta Ekrem İmamoğlu'nun adını duyunca hemen reddetmedim, 'Bir düşünelim' dedim. Sonrasında kendisine taşeronluk vermedik. Bir süre sonra Adem Soytekin yine gelerek 'Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım' dedi. Ben de daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle görüşmüş olduğum ve yukarıda bahsettiğim 8 milyon lira karşılığı daireler olduğunu anladım. Uğur Güngör, Beylikdüzü'nde Gül İnşaat firmasına kat karşılığı inşaat yapması için arsasını verdiğini, proje için eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük ile görüştüğünü anlatarak "Onun ısrarı üzerine Zafer Gül ile birlikte dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çalık ile görüştük. Bizden 15 milyon TL rüşvet talep edildi. Kabul etmeyince Çalık 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi. Israr üzerine senet verdik, kalan senetler için ise 13 daire verilmesi konusunda anlaştık. Murat Çalık'ın isteği üzerine daireler Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat firmasına devredildi" dedi.