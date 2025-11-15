İmamoğlu Suç Örgütü’nden büyük vurgun! İş insanlarını haraca bağlamışlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede iş insanlarının nasıl kıskaca alındığı gözler önüne serildi. Suç örgütünün Beylikdüzü döneminde iş insanlarını imar, ruhsat, inşaat projesi izni ve iskandaki usulsüzlüklere göz yumulması karşılığında nasıl haraca bağladığı tek tek anlatılıyor. 2015-2017 arasında 24 lüks daire ve 1 villa rüşvet olarak alınmış.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede örgütün Beylikdüzü dönemini kapsayan 2015-2017 arasında işadamlarını nasıl kıskaca alarak milyonlarca lirayı sisteme dahil ettiği gözler önüne serildi. İşadamlarından, imar, ruhsat, inşaat projesi izni, iskân gibi usulsüzlüklere göz yumularak 24 lüks daire ve 1 lüks villa rüşvet olarak alındı.
Sabah'ın haberine göre İş insanı Metin Gül'ün sahibi olduğu 'KUBİST' isimli inşaat projesinin iskanı için Gül, Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Adem Soytekin, Metin Gül'e "Ben bu işi hallederim. İskânı alır masaya koyarım ama bedeli var" dedi.
Gül'ün Soytekin ve Fatih Keleş'in yaptığı rüşvet pazarlığı sonucu 2.5 milyon lira ve 3 daireye anlaşma sağlandı. Metin Gül iskan karşılığında parayı Fatih Keleş'e elden verdi, dairenin birini ise Soytekin'in inşaat firmasına devretti.
Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'Demir Country' projesinin ruhsatı için firma sahibinden 8 milyon lira talep ettiği, bu kapsamda 5 milyon lira değerinde 8 dairenin 2017'de örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e devredildiği, kalan 3 milyon liranın ise 2022'de çeklerle tahsil edildiği de iddianamede yer aldı.
Şüpheli Hamit Demir, 2017'nin sonunda Adem Soytekin'in ofisine geldiğini belirterek, "Beni Ekrem Başkan gönderdi, kaba inşaatın taşeronluğuna talibim' dedi. Başta Ekrem İmamoğlu'nun adını duyunca hemen reddetmedim, 'Bir düşünelim' dedim. Sonrasında kendisine taşeronluk vermedik. Bir süre sonra Adem Soytekin yine gelerek 'Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım' dedi. Ben de daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle görüşmüş olduğum ve yukarıda bahsettiğim 8 milyon lira karşılığı daireler olduğunu anladım. Uğur Güngör, Beylikdüzü'nde Gül İnşaat firmasına kat karşılığı inşaat yapması için arsasını verdiğini, proje için eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük ile görüştüğünü anlatarak "Onun ısrarı üzerine Zafer Gül ile birlikte dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Murat Çalık ile görüştük. Bizden 15 milyon TL rüşvet talep edildi. Kabul etmeyince Çalık 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi. Israr üzerine senet verdik, kalan senetler için ise 13 daire verilmesi konusunda anlaştık. Murat Çalık'ın isteği üzerine daireler Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat firmasına devredildi" dedi.
HAVUZDA KALMAK İSTİYORSAN 7 MİLYON ÖDE
İddianamede iş insanı Murat Kapki'nin "2019 seçimlerinden önce Sim Medya ve MSO isimli şirketlerin yetkilisiydim. 2019 seçimlerinden sonra beni önce Eyüp Subaşı arayarak bana İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon TL para vermesi gerektiğini, yoksa İBB havuzundan çıkarılacağını söyledi. Daha sonra Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın ile görüştüm. Aynı şekilde o da bana 'Havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon TL ödemen gerekiyor' dedi" şeklindeki ifadeleri yer aldı.
