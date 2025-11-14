Haraca bağlananlar ekosistemi deşifre etti! Rüşvet geliriyle borç verip villasına çöktüler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye İBB'de yaptıkları her iş için SİSTEM'e rüşvet veren iş insanlarının şikayetleri ve ifadeleri damga vurdu. Örgütün, rüşvet kıskacına aldığı şirketler arasında tanınmış birçok holding bulunuyor.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, İBB'de yaptıkları her iş için SİSTEM'e rüşvet veren iş insanlarının şikayetleri de yer aldı. Örgütün, rüşvet kıskacına aldığı şirketler arasında tanınmış birçok holding bulunuyor.
İddianamede yer alan Kiler Holding, Abdi İbrahim, Polat Holding, Torunlar Holding, MNG Holding, Mar Yapı bunlardan bazıları. 2024 yerel seçimleri öncesinde, Doğuş Holding'in sahibi olduğu eski gece kulübü Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırı yapılar hakkında işlem yapılmaması karşılığında toplamda 191 milyon 400 bin lira rüşvet alındığı bilgisine yer verildi.
Doğuş Holding'in rüşveti, suç örgütünün para kasası müteahhit Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'ın banka hesaplarına 4 parça halinde "bağış" açıklamasıyla havale ettiği belirlendi. Havalenin 29 Aralık 2023, 8 Şubat 2024'te bir kez ve 16 Şubat 2024 tarihinde iki kez yapıldığı kaydedildi.
İtirafçı şüpheliler İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde görevli Yakup Öner, avukat Süleyman Atik ve inşaat şirketi sahibi Adem Soytekin, Doğuş İnşaat'tan Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırılıklarının görmezden gelinmesi için 10 milyon dolar rüşvet istendiğini ifade etti.
Yıldız ifadesinde, "İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreter Yardımcısı Can Akın Çağlar'a, "Doğuş ile olan 10 milyon dolarla ilgili ne yaptın?" diye sordu. Çağlar, şirketin CEO'su Hüsnü Akhan ile resmi olarak bu parayı nasıl tahsil edeceklerini görüştüklerini söyledi. İmamoğlu da paranın tamamını resmi vermelerine gerek yok, büyük bir kısmını gayri resmi alalım, seçimler yaklaşıyor para ihtiyacı olacak" şeklinde cevap verdi" dedi.
RÜŞVET GELİRİYLE BORÇ VERİP VİLLASINA ÇÖKTÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım'ın itirafları da yer aldı. Yıldırım, İmamoğlu'nun işadamı Haluk Ulusoy'a 2 sene önce reklam ihalelerinden elde ettiği vurgunla 5 milyon dolar borç verdiğini, geri ödenmeyince de Ulusoy'un Levent'teki villasının alındığını anlattı.
Yıldırım, "Ulusoy otobüslerinin sahibi Haluk Ulusoy, 2023'te İmamoğlu'ndan borç istemiş. İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a parayı vermesi için talimat veriyor. Yılmaz da Hüseyin Köksal'ı arayarak reklam ihalelerinden gelen paradan 4 veya 5 milyon doların Ulusoy'a borç para olarak verilmesini söylemiş" dedi.
LEVENT'TEKİ VİLLA
Verilen paranın uzun süre geri ödenmemesi üzerine İmamoğlu'nun Hüseyin Köksal'ı aradığını söyleyen Yıldırım, "Paranın Ulusoy'dan geri alınmasını istedi. Ödeyemeyeceğini söyleyince Ulusoy'dan borç paraya karşılık gayrimenkul talep edildi. Bunun üzerine Ulusoy, Levent'te bulunan kendisine ait villayı Hüseyin Köksal üzerine olan 'Car-Sal' reklamcılık firmasına devretti. Bu beyanım da söz konusu firmanın Köksal üzerine ise de gerçekte İmamoğlu'nun olduğunun bir delilidir" diye konuştu.
Savcılık yaptığı incelemede villanın 'Car-Sal' firmasına devredildiğini tapu kayıtlarından doğruladı.
REKLAM PASTASINDAN YEĞENE PAY
Reklam ihalelerinden gelen paranın belirli bir kısmının İmamoğlu İnşaat'a gittiğini belirten Yıldırım, "Reklam ihalelerinden gelen para en yoğun 2021- 2022 yıllarında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldı. Bu şirkete İmamoğlu'nun amcasının oğlu Mevlüt İmamoğlu ortaktı. Firma çok büyümeye başlayınca Ekrem İmamoğlu, Mevlüt İmamoğlu'na ortaklıktan ayrılması gerektiğini söyleyip yüksek miktarda para teklif etmiş. Mevlüt de bunu kabul etmiş. İşte bu ortaklıktan ayrılma sürecinde Mevlüt İmamoğlu'na ödenecek paranın büyük bir kısmı reklam ihalelerinden gelen paradır" dedi.
Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli kurultayına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurtdışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu.
Yıldırım şöyle devam etti: "Murat Gülibrahimoğlu'na ait Beykoz'da bir villa vardı. Bu villada Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı. İBB'de toplanan TL cinsi paralar İstanbul'daki bazı döviz bürolarında dolara çevrilirdi. Ongun'un şoförü Kadir Öztürk bana kurultaylarda dağıtılan paraların da bu döviz bürolarından alındığını söylemişti. Kadir bana bu paraları da Ankara'ya göndererek kurultay sürecinde kullandıklarını anlatmıştı. Bana bunları anlattığında Özgür Özel'in kazanamayacağını söyledim. Kadir bana 'İş bitti' dedi."
İmamoğlu'nun 25 yıl boyunca halkın kullanımına açık olan Beyaz Köşk'ü kendisine tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.
İHALE PARALARINI PAYLAŞIYORLARDI
İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım itiraflarında, ihalelerden gelen paraların 30-40 gün içinde nakit olarak paylaşıldığını anlattı. Yıldırım, İmamoğlu'nun payına düşen kısmın tamamının İmamoğlu'nun şirketine gönderilmediğini, şirketlerdeki ihtiyaç durumlarına göre şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın şoförleri tarafından alındığını da sözlerine ekledi.
REKLAM ALANLARINI GİZLİ KASANIN ŞİRKETİNE VERDİLER!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde 'Core Medya'nın sahibi eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol da yer aldı. Şenol ifadesinde, CHP'li meclis üyeliği yapmasına rağmen metrobüs hatlarındaki açık alan reklam alanlarının kendisinden zorla alınarak İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şirketi olan Urbanmedia'ya verildiğini dile getirdi. Önce Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'la, daha sonra da Murat Ongun'la konuştuğunu anlatan Şenol şunları söyledi: "Ongun'u aradım. 'Neden bu yerleri benden alıyorsunuz?' dedim. O da bana, 'Bu sistemin kararı. Sen de buna uyacaksın' dedi. İmamoğlu'nun bunlardan haberi olup olmadığını sorduğumda ise 'Var' dedi."
