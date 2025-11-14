Haraca bağlananlar ekosistemi deşifre etti! Rüşvet geliriyle borç verip villasına çöktüler

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, İBB'de yaptıkları her iş için SİSTEM'e rüşvet veren iş insanlarının şikayetleri de yer aldı. Örgütün, rüşvet kıskacına aldığı şirketler arasında tanınmış birçok holding bulunuyor.

İddianamede yer alan Kiler Holding, Abdi İbrahim, Polat Holding, Torunlar Holding, MNG Holding, Mar Yapı bunlardan bazıları. 2024 yerel seçimleri öncesinde, Doğuş Holding'in sahibi olduğu eski gece kulübü Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırı yapılar hakkında işlem yapılmaması karşılığında toplamda 191 milyon 400 bin lira rüşvet alındığı bilgisine yer verildi.