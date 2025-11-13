A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte kirli çark düzeni: Ver rüşveti al iskanı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BEYLİKDÜZÜ'NDE DÖNEN RÜŞVET ÇARKI

İlk etapta örgüt tanımı ve örgütün çıkış amacını, nasıl çıktğını ve kimler tarafından oluşturulduğunu, amacının ne olduğunu bütün örgütlü dosyalarda, iddianamelerde ve gerekçeli kararlarda buna rastlandığını belirten Dündar, "Çünkü siz o iddianameyi okuduğunuzda ya da o kararı, gerekçeli kararı okuduğunuzda bu örgütün kimlerden oluştuğunu, nereden geldiğini, amacının ne olduğunu ve niçin birlikte hareket ettiğini belirtmeniz gerekir ki, daha sonra anlattığınız şeyler bir anlam ifade edebilsin diye. Ondan dolayı ilk girişlerde devamlı bunlar anlatılır ki iddianamenin de zaten neredeyse 100 sayfasından fazlası, isimlerden sonraki 100 sayfadan fazlası onu baz alıyor. Şimdi birinci eyleme geldiğimizde tek tek sırayla, az önce dedi ki, 2015 yılından itibaren oluşturulan bir havuz var ve bu burada eyleme başlanma durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Birinci eyleme baktığımızda, birinci eylemde rüşvet alma ile ilgili bir eylem. Hatta şunu söyleyebiliriz: Birinci eylemle o 12. eylem arasında, yani o 3, 4, 5 bölüm diye savcılık makamının belirlediği iddianame var ya, parça parça çünkü sayılar fazla olduğu için ayırmışlar. O ilk 12 eylemin hepsinin neredeyse rüşvet suçunu oluşturduğunu ve Beylikdüzü dönemine ait olan eylemler olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

PARA KULELERİ

2015-2018 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki tespit edilen söz konusu suçların o dönemde neden anlaşılmadığını sorusuna yanıt veren Dündar, şöyle açıkladı:

Burada savcılık makamı, işte az önce dedim ya örgütü tanımlıyor. Örgütü tanımlıyor dediğim kısım var ya. Orada şunu söylüyor: Diyor ki, ya kamuoyuna bir para kuleleri diye bir video yayınlandı. Bu para kulelerine bir baktık ki, illegal bir şekilde bir paranın toplanma durumu söz konusu oldu. Savcılık makamı da bunu kalkıp araştırınca altından bunların çıktığını gördük. Yani bu soruşturmanın ilk çıkış noktasının para kuleleri olduğunu söylemek gerekiyor.

VER RÜŞVETİ AL İSKANI

Bu şahıslarla ilgili, şimdi rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap suçu, bunlar bireysel anlamda bazı şahıslar tarafından gidip şikayet edilmiş. Ancak oradaki savcılık makamları ya da oradaki yapılan araştırmalar eksik kaldığından dolayı bazıları ilerleyememiş ya da sürüncemede kalmış, halen araştırma durumları söz konusu. Yani Beylikdüzü'nde belediye başkanıyken de bu iddialar varmış. Bazıları var. Ama tamamı değil. Niye tamamı değil? Çünkü daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan, "aldım" ya da "verdim" diyen şahıslar ortaya çıktı. Burada niye bu kadar sayı daha sonra ortaya çıktı? Çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili kamuoyunda bilgiler paylaşıldı. Bilgiler paylaşılınca şahıslar da cesaret aldılar. Gittiler dediler ki, "Ya ben de belediyeyle iş yaptım. Benden de para aldı. Al sana belgesi, al sana delili" diye söylediler. Burada da aynı şey söz konusu. Çünkü rüşveti veren kişi gidiyor diyor ki, "Ya ben burada rüşvet verdim." Alan kişiye geliyorsunuz, Adem Soytekin, diyor ki burada etkin pişmanlık ifadesinde diyor ki, "Ben aldım." Şimdi veren diyor, "Ben verdim." Alan diyor, diyor ki, "Ben aldım." Burada tamamen bir suçun oluştuğunu görebiliyoruz.

EYLEM 1-11. MAHALLE RÜŞVET OLAYI

İşte Beylikdüzü'nde yaşanan rüşvet çarkının detayları:

Ne oldu? 2015-2016'da Beylikdüzü'nde 11. Mahalle'de (1293 Ada 12 Parsel) konut projesinde, arsadaki konut alanlarını dükkana çevirmek için imar değişikliği istendi. Belediye rüşvet talep etti.

KİMLER DAHİL?

Rüşvet Alanlar:

Ekrem İmamoğlu (Belediye Başkanı,

Mehmet Murat Çalık (İmar Yardımcısı)

Adem Soytekin (Aracı)

Rüşvet Verenler:

Uğur Güngör (Müteahhit, Etkin Pişman)

Zafer Gül ve Ali Gül (Gül İnşaat Sahipleri)

NE VERİLDİ?

6 Milyon TL nakit para + 13 lüks daire (Soytekin'e devredildi, "Barter" kisvesi altında)

Toplam Değer: 10 milyon TL

Deliller:

Güngör'ün ifadesi (rüşveti ihbar etti)

Tapu senetleri, çekler

HTS kayıtları, MASAK raporları