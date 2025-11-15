İBB iddianamesinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Örgütün temelleri 2014’te atılmış

3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli… 2014’te temelleri atıldığı iddia edilen yapılanmada, kamunun uğradığı zararın 160 milyar TL olduğu öne sürülüyor. İddianamede adı geçen 6 isimden 5’inin İmamoğlu’nun kasası olduğu iddiası dikkat çekiyor. Peki yolsuzluğun boyutu ve ülkeye maliyeti ne? İddianamedeki örgüt kurgusu ne anlatıyor? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, stüdyoda son detayları anlattı.

