CHP'li Özel'in "gizli tanık intiharı" iddiaları yalan çıktı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

ASILSIZ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ!

Aynı tarihte CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Adliye içerisindeki bir intihar girişimi vakasına ait olduğu belirtilen görüntüye ilişkin, araştırma sonucunda videodaki olayın, soruşturma ile ilgisi olmayan 26 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşın intihar girişimine ilişkin olduğunu tespit etti. Olay anında güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle şahsın ikna edildiği ve intihardan vazgeçirildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda; Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26..08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanıdığın ifadesinin Çınar kodu isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."