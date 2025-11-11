İddianamede "Karpuz" trol ağı isim isim ifşa oldu! Hedef alınacaklar için WhatsApp üzerinden günlük plan
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun eski danışmanı Murat Ongun'ın sosyal medyadaki trol ağı deşifre olurken Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya adlı şirket üzerinden hem sosyal medya hesaplarına para aktardığı hem de belediyedeki trol yapılanmasını finanse ettiği ortaya çıktı. Bu fonlarla Halk TV, Tele1 ve bazı yayıncılara ulaştırılırken medya aracılığıyla yapılacak her ödemenin Ongun’un talimatıyla Emrah Bağdatlı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca Ongun'un İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Bahar Feyzan ve birçok muhalif ismi fonlandığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı.
3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Öte yandan, hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yönettiği çıkar amaçlı suç örgütünün medya ve dijital alandaki faaliyetlerinin örgüt yöneticisi Murat Ongun tarafından organize edildiği belirlendi.
"KARPUZ" PATLADI TROL AĞININ İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI!
Tutuklu olan Murat Ongun kendisini basın danışmanı olarak tanıtarak, örgüt lideri ve faaliyetlerine yönelik yürütülen adli süreçleri kamuoyuna siyasi operasyon olarak göstermeye çalıştı. Ve böylece kendisine bağlı hareket eden örgüt üyesi Emrah Bağdatlı'nın üzerinden geniş bir troll ağı kurduğu tespit edildi.
Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya adlı şirket üzerinden hem sosyal medya hesaplarına para aktardığı hem de belediye içindeki trol yapılanmasını finanse ettiği ortaya çıktı.
"KARPUZ MEDYA" ÜZERİNDEN SOSYAL HESAPLARA 13.2 MİLYON TL'LİK ÖDEME!
Ayrıca MASAK raporlarına göre Karpuz Medya kısa sürede sosyal medya hesaplarına ve haber sitelerine toplam 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yaptı. Bu ödemeler düzenli aralıklarla Pusholder Medya, Zam Haber, Aykırı ve Boşuna Tıklama gibi hesaplara yönlendirildi. Bu hesaplarda, örgüt lideri lehine içerikler yayımlandı ve kamuoyu algısının manipüle edilmesi sağlandı. Yapılan dijital incelemelerde örgüte bağlı veya örgüt tarafından yönlendirilen birçok sosyal medya hesabı belirlendi.
İŞTE FİNANSE EDİLEN O SOSYAL MEDYA HESAPLARI:
Tespit edilen hesaplar ve kullanıcılar ise şu şekilde:
İTİRAF ETTİLER! RAPORLARLA ORTAYA ÇIKTI
Bu kişilerden Hasan Erkan Kabakçı, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Kazım Eren Sönmez, Mustafa Sezer Yerli ve Alican Ayvataş hesapları kullandıklarını kabul etti. Şükrü Fındık hesabı kullandığını reddetti ancak inceleme raporları yalan söylediğini ortaya çıkardı. Utku Doğruyol ve Alican Ayvataş başlangıçta örgütle bağlantılarını reddetti.
FİNANSÖR "KARPUZ"DAN MİLYONLAR AKITILMIŞ!
Fakat yine HTS kayıtları bu kişilerin Emrah Bağdatlı ve Mahir Gün ile sürekli temas halinde olduklarını gösterdi. Ayrıca Karpuz Medya'dan bu kişilere düzenli ödemeler yapıldığı belirlendi.
Gün, Emrah Bağdatlı'nın yanında SGK'lı olarak çalıştığını, "Ekrem Edit", "İBB Haber", "Süleyman Askeri Bey" gibi çok sayıda hesabı yönettiğini ve bazı hesaplarda milliyetçi kimlik temsiliyle içerik ürettiklerini itiraf etti.
BAĞDATLI'DAN GELEN PARALAR MUHALİF MEDYAYA
Tanık ifadelerine göre Emrah Bağdatlı tarafından getirilen paralar Halk TV, Tele1, Milli Gazete ve bazı Youtube yayıncılarına ulaştırıldı. Ayrıca Murat Ongun ile Soner Yalçın arasında yakın bir ilişki bulunduğu, Ongun'un Medya A.Ş. üzerinden yakın çevresine şirket kurdurup doğrudan teminli işler sağladığı da ortaya çıktı.
Medya aracılığıyla yapılacak her ödeme, Ongun'un talimatıyla Emrah Bağdatlı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Bağdatlı bazı gazetecilere de doğrudan para aktarıyordu.
İŞTE FONLANAN O GAZETECİLER!
Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç gibi gazeteciler ile medya kuruluşları Oda TV ile Halk TV de bu şekilde Ongun tarafından fonlanıyordu.
FON PARALARI İLE HALK TV SAHİBİNİN BOĞAZDAKİ VİLLASINA RUHSAT!
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kanalına finansman sağlanması ile boğazdaki villasının ruhsatı da bu türden bir destek olarak verildi. Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğan ve Soner Yalçın, Emrah Bağdatlı'yı tanımadıklarını beyan etti. Ancak HTS kayıtları, bu isimlerle Bağdatlı arasında yoğun iletişim trafiği bulunduğunu ortaya koydu.
Yapılan teknik incelemelerde, sosyal medya üzerinden yürütülen paylaşımların örgütlü biçimde koordine edildiği tespit edildi.
WHATSAPP GRUPLARI İLE GÜNLÜK PLAN!
Bu gruplarda hangi hesabın hangi kişiyi hedef alacağı, hangi etiketin gündeme sokula PARALA cağı ve hangi içeriklerin eş zamanlı paylaşılacağı kararlaştırıldı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarıldı.
İddianamede örgütün gizli toplantılar yaptığı ve konusunun operasyon olduğu, örgütün içerisindeki üst düzey gruba nasıl ifade vereceklerini, gözaltı süreçlerini, olası senaryoları anlatarak ortak ifade vermeleri şeklinde örgütlemeye çalıştığı" ifadelerine yer verildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
AVUKAT PEHLİVAN OPERASYONDAN 1 HAFTA ÖNCE TEHDİT ETTİ
Örgütün gizliliği konusunda iddianamede değerlendirmeler yapıldı. İddianamede şüpheli Servet Yıldırım'ın "Operasyon yapılmadan yaklaşık 1 hafta önce Avukat Mehmet Pehlivan beni arayarak 'seni ifadeye çağırabilirler, senden dik durmanı istiyorum, bunu ailene ve çocukların için yapacaksın benim için değil' şeklinde tehditvari bir konuşma gerçekleştirmiştir" dediği belirtildi.
KONUNUN YARGIYA TAŞINMASI DURUMUNDA PLAN YAPMIŞLAR!
Örgütün gizli toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede "Bu toplantıların operasyondan önce olduğu ve toplantıların konusunun söz konusu operasyon olduğu, örgütün içerisindeki üst düzey gruba nasıl ifade vereceklerini, gözaltı süreçlerini, olası senaryoları anlatarak örgüt içerisinde üst düzey grubu ortak ifade vermeleri şeklinde örgütlemeye çalıştığı, ilerleyen aşamalarda ise tutuklu bulunan şahıslara baskılar yapılarak örgüt hakkında bildiklerini anlatmalarının engellenmeye çalışıldığı" ifade edildi.
DEŞİFRE ETMEYE ÇALIŞTILAR! GÖZALTINA ALINACAKLARIN İFADELERİNE MÜDAHALE PLANI
Bu şekilde örgütün deşifre olmasının engellenmeye çalışıldığı iddianamede aktarıldı. Soruşturma için 130-140 avukatın finanse edildiği iddianamede belirtilerek "Bu avukatların soruşturma dosyasında ismi geçen İBB bürokratlarıyla ilgileneceğini, kendi içlerinde avukatların kimlerin ifadelerine gireceğine kadar hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu hususlar kapsamında da avukatlar aracılığı ile soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınacak/alınan şahısların ifadelerine etki edilmeye çalışıldığı, örgütü ifşa edecek bilgilerin ifadelerde geçmemesinin sağlanmasını amaçlandığı" cümleleri aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 13 KASIM AKTÜEL | İndirim günleri başlıyor! A101 hangi ürünler indirimde? Elektrikli semaver, darbeli matkap…
- Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? FB Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 12-18 Kasım ŞOK aktüel katalog: Çeyiz hazırlığında olanlar için özel fırsatlar ŞOK’ta! Battaniye, bornoz, süpürge…
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı nereden izlenir?
- Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu
- Sessizce yayılıyor: Artık ilk 10 ölüm nedeni arasında! Her 7 yetişkinden biri risk altında
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 39.000 TL ek ilave ödeme! 4A, 4B, 4C ve EYT'liye yatacak: Garanti, QNB, Vakıfbank...
- 11 Kasım Maç Takvimi: Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
- TOKİ 5.000 TL BAŞVURU ÜCRETİ ne zaman yatırılacak? TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu?
- 11-14 Kasım BİM Aktüel Katalog: BİM’de indirim yağmuru başladı: Çelik tencere 449 TL, ütü 990 TL, TV 9.450 TL