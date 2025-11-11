İddianamede "Karpuz" trol ağı isim isim ifşa oldu! Hedef alınacaklar için WhatsApp üzerinden günlük plan

Fotoğraf- A Haber

"KARPUZ" PATLADI TROL AĞININ İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Tutuklu olan Murat Ongun kendisini basın danışmanı olarak tanıtarak, örgüt lideri ve faaliyetlerine yönelik yürütülen adli süreçleri kamuoyuna siyasi operasyon olarak göstermeye çalıştı. Ve böylece kendisine bağlı hareket eden örgüt üyesi Emrah Bağdatlı'nın üzerinden geniş bir troll ağı kurduğu tespit edildi.

Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Medya adlı şirket üzerinden hem sosyal medya hesaplarına para aktardığı hem de belediye içindeki trol yapılanmasını finanse ettiği ortaya çıktı.