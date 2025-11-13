13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Aynı uçak yıllar önce ABD'de de düşmüş! Gürcistan'daki acı olaya dair yeni detay

Aynı uçak yıllar önce ABD'de de düşmüş! Gürcistan'daki acı olaya dair yeni detay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 09:38 Güncelleme: 13.11.2025 09:51
ABONE OL
Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş! Gürcistan’daki acı olaya dair yeni detay

Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerine ağlıyor. Kazanın nedeni teknik arıza, pilotaj hatası, sabotaj ya da hava koşulları gibi ihtimallerle araştırılıyor. Ancak olayın, 11 Temmuz 2017’de ABD’de yaşanan benzer bir kazayla büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin yüreği Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızla birlikte yandı. 20 askerimizin şehit olduğu kazanın nedenine yönelik araştırmalar sürerken benzer bir kazanın 11 Temmuz 2017'de ABD'de yaşandığı kaydedildi. Bu kazada da 16 Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda 20 askerimiz şehit oldu (AFP)Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda 20 askerimiz şehit oldu (AFP)

Kaza sonrası hazırlanan rapor ve animasyonlar TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.

ABD'DE DE AYNI KAZA

Teknik arıza, pilotaj hatası, mevsimsel koşullar, sabotaj veya hava kazası ihtimalleri inceleniyor. Ancak kargo uçağının düştüğü anlara ait görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de yaşanan aynı tip uçağın kazasını gündeme getirdi.

Yaşanan olaya ilişkin araştırmalar tüm hızıyla sürüyor (AFP)Yaşanan olaya ilişkin araştırmalar tüm hızıyla sürüyor (AFP)

BÜYÜK BENZERLİK TAŞIYOR

Sabah'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü. Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.

Gürcistan'daki kazanın bir benzerinin 2017 yılında ABD'de de yaşandığı ortaya çıktı (AFP)Gürcistan'daki kazanın bir benzerinin 2017 yılında ABD'de de yaşandığı ortaya çıktı (AFP)

ABD'DEKİ KAZA NASIL YAŞANDI?

Lockheed Martin Aeronautics Company şirketinin teknik raporuna göre, uçağın havada bir motor pervanesi kopuyor. Daha sonra gövdeye hasar veren pervane uçağın havada ikiye bölünmesine neden oluyor. Pervane daha sonra da arka kanatları koparıp uçağın parçalanmasına neden oluyor.

C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi?C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi? C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞININ SİCİLİ! UÇAKTA YAŞ ÖNEMLİ Mİ?
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’deUçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGENİN ANALİZİ A HABER'DE
Düşen askeri kargo uçağının enkazı görüntülendi!Düşen askeri kargo uçağının enkazı görüntülendi! DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞININ ENKAZI GÖRÜNTÜLENDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş! Gürcistan’daki acı olaya dair yeni detay Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş! Gürcistan’daki acı olaya dair yeni detay Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş! Gürcistan’daki acı olaya dair yeni detay

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör