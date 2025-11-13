Aynı uçak yıllar önce ABD’de de düşmüş! Gürcistan’daki acı olaya dair yeni detay

Gürcistan'daki kazanın bir benzerinin 2017 yılında ABD'de de yaşandığı ortaya çıktı (AFP)

ABD'DEKİ KAZA NASIL YAŞANDI?

Lockheed Martin Aeronautics Company şirketinin teknik raporuna göre, uçağın havada bir motor pervanesi kopuyor. Daha sonra gövdeye hasar veren pervane uçağın havada ikiye bölünmesine neden oluyor. Pervane daha sonra da arka kanatları koparıp uçağın parçalanmasına neden oluyor.