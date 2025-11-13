Aynı uçak yıllar önce ABD'de de düşmüş! Gürcistan'daki acı olaya dair yeni detay
Türkiye, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerine ağlıyor. Kazanın nedeni teknik arıza, pilotaj hatası, sabotaj ya da hava koşulları gibi ihtimallerle araştırılıyor. Ancak olayın, 11 Temmuz 2017’de ABD’de yaşanan benzer bir kazayla büyük benzerlik taşıdığı belirtiliyor. İşte detaylar...
Kaza sonrası hazırlanan rapor ve animasyonlar TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.
ABD'DE DE AYNI KAZA
Teknik arıza, pilotaj hatası, mevsimsel koşullar, sabotaj veya hava kazası ihtimalleri inceleniyor. Ancak kargo uçağının düştüğü anlara ait görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de yaşanan aynı tip uçağın kazasını gündeme getirdi.
BÜYÜK BENZERLİK TAŞIYOR
Sabah'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü. Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.
ABD'DEKİ KAZA NASIL YAŞANDI?
Lockheed Martin Aeronautics Company şirketinin teknik raporuna göre, uçağın havada bir motor pervanesi kopuyor. Daha sonra gövdeye hasar veren pervane uçağın havada ikiye bölünmesine neden oluyor. Pervane daha sonra da arka kanatları koparıp uçağın parçalanmasına neden oluyor.
