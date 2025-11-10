"Kanada CHP üyeliğini baskı altındaki kimlik olarak tanımladı" iddialarına yalanlama!

DMM tarafından yapılan paylaşım

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla, göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye'de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir.

Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir.

Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.