Haberler Gündem Haberleri "Kanada CHP üyeliğini baskı altındaki kimlik olarak tanımladı" iddialarına yalanlama!

"Kanada CHP üyeliğini baskı altındaki kimlik olarak tanımladı" iddialarına yalanlama!

Kanada CHP üyeliğini baskı altındaki kimlik olarak tanımladı iddialarına yalanlama!

Sosyal medyada "Kanada’nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" yönünde bir takım iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlama geldi. Açıklamada "Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir." denildi.

Yapılan açıklamada "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Kanada'nın CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı" yönünde paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. " denildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla, göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye'de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir.

Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir.

Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

