10 Kasım 2025, Pazartesi
CHP kurultay davasında gerekçeli karar: İstinaf yolu açıldı

CHP kurultay davasında gerekçeli karar: İstinaf yolu açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 11:32 Güncelleme: 10.11.2025 11:57
CHP kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı. İstinaf yolunun açıldığı davada gerekçeli karar olarak "Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalmasıyla reddine karar veren Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

KURULTAY DAVASINDA İSTİNAF YOLU AÇILDI

CHP için kırılma noktası olarak değerlendirilen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin açılan iptal davasının 5'inci duruşması 24 Ekim'de Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görülmüştü.

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalması nedeniyle reddine karar vermişti.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kurultay davasının reddedilmesi sonrası gerekçeli karar açıklandı. Kararda "Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleri yer aldı.

KURULTAY 28-30 KASIM'DA

CHP 39. Olağan Kurultayı, 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

