Başkan Erdoğan'dan kafede vatandaşlarla sohbet keyfi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan çocuklara da hediyeler dağıttı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.
