10 Kasım 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan kafede vatandaşlarla sohbet keyfi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.11.2025 20:11 Güncelleme: 10.11.2025 20:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan çocuklara da hediyeler dağıttı.

Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.

HATIRA FOTOĞRAFI VE HEDİYE

Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

