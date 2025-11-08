Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.