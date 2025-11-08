Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

08 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 04:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar 8 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

