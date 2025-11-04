04 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri CHP'de PM savaşları! Özgür Özel’e karşı liste hazırlığı

CHP'de PM savaşları! Özgür Özel’e karşı liste hazırlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 07:35
ABONE OL
CHP’de PM savaşları! Özgür Özel’e karşı liste hazırlığı

CHP’de bu ay sonunda yapılacak 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti yeniden karşı karşıya getirmeye hazırlanıyor. Parti içi muhalefet kanadı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin öncülüğünde harekete geçti. Muhalif isimlerin, Özgür Özel’in hazırladığı anahtar listeye karşı kendi alternatif listeleriyle seçime katılmak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.

CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirecek.

CHP’de PM savaşları! Özgür Özel’e karşı liste hazırlığı

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı.

CHP lideri Özgür ÖzelCHP lideri Özgür Özel

Sabah'ın haberine göre Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.

Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

CHP eski lideri Kemal KılıçdaroğluCHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör