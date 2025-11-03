Son depremler artçı değil öncü! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Bölgede hareketlilik sürerken A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, nerelerde derem beklendiğine yönelik soruyu yanıtladı. Üşümezsoy, Sındırgı’da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek, hareketliliğin artçı mı yoksa öncü mü olduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depremin yankıları sürerken bölgede hareketlilik devam ediyor. Son olarak bugün saat 15.35'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınına katılarak Sındırgı'daki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"ARTÇILAR GÜNEYE DOĞRU GİDİYOR"
Ekranda açılan harita üzerinden yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketliliğe ilişkin konuşan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:
Şu kırmızılar gördüğünüz bugün olan artçı depremlerin olduğu yer. Şu gördüğünüz çizgi, şurası boşluk, Burası onun güneyindeki Sındırgı Dağı. Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru. İsak Yılmaz belirtmişti. Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi. Sındırgı fayında olsaydı artçılar şu alana dizilecekti. Çünkü fay onun altında 15 kilometre derinde şehrin altında köklenmiş.
Ancak dağa doğru gelince daha üzerinde yan yana paralel listrik faylar var. Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.
SİMAV'DA YAŞANAN DEPREMLER
Ya dağdan böyle bakınca görürsünüz uydudan bunu gösterdiğim için. Daha netleştirirken burada Simav'ı anlatmak için buraya geldik. Bakın bu Simav Dağı. Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Şu gördüğünüz, diyorum, Eğrigöz'le buradaki şey arasında, bu Emet arasında kuzeye doğru giden yarıklar var. O yarıklarda olan depremlerle buradaki büyük deprem arasında hiçbir ilgi yok. O yarıklarda olan depremler, Akhisar'da olan depremler deprem fırtınası yaratıyor ama büyük depreme gelmiyor. Ama Simav'ı gösterdiğimiz için bunu görün diyorum. Yukarıdan bakınca bizim de yukarıda gördüğümüz ki Sındırgı da burada.
ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?
Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi şuradaki bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir altılık deprem olabilir.
ASIL RİSK HANGİ FAYDA?
Bunu şimdi biraz daha iyi şimdi görüyoruz. Bakın gene batıdan doğuya bakıyoruz. Simav'a büyük, Simav'ı görüyoruz şurada bir kademe kırılma. Simav Ovası'nı dümdüz görüyorsunuz. Bu dağın önünde buraya kadar çökmüş. Onun içinde olan depremler burada artçı vermesiyken burada veriyordu şurada. Birazdan göstereceğiz onu. Bana İsak dedi ki: "Hocam hepsi Mytilene artçıları güneye doğru gidiyor." Demek güneyde bunlar artçı değil. Güneydeki bu dağın yamacında basamak basamak Likya yoluna gitmişsiniz gördüğünüz gibi. O bölgede faylar hep basamak basamak, birbirini görüyorsunuz, bir tepe, arkasından başka bir tepe gibi. Onların çoğu öyle bulunuyor olabilir ama buradakiler aktifti ve buradaki birincil olan bu depremlerden sonra şimdi kümelenme o yöne doğru gidiyor.
"YENİ BİR DEPREM ÇEKİRDEKLENİYOR"
Sındırgı'da yaşanan 6,1'lik depremin ardından bölgede yaşanan hareketliliğe ilişin konuşan Üşümezsoy, harita üzerinde göstererek artçı olduğu belirtilen depremlerin aslında yeni bir depremin habercisi olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:
Bu zaten bu oldu. İşte bunlar, deminki mor mor gösteriyorduk ya, onlar öncüydü ve bunu yarattı. Ve onu zaten oradaki bu anomali bize dedirtti ki, İsak'la tartıştık. Bu Sındırgı'daki fayın artçıları değil, yeni bir deprem çekirdekleniyor. Ona da listrik fay diye tarif ettim. Yani dağda bir sürü böyle kürelenmiş, böyle kürelenmiş yarıklar var, onlar aşağıda birleşiyor. Bir şekil göndermişim, o varsa o çok güzel olacak ama devam edeyim.
Burada da evet, buradan ikinci depremin olduğu yer bura. İkinci günün birinci deprem burası bulanık, burada ikinci deprem. Simav'la burada bunların hiç ilgisi yok. Fay geliyor kuzeyden. İkinci depremin etkisi, bir kürekten aldık küreği kazıdık, ondan sonra ikincisini biraz daha yan geldi, toprağı kazıdık sert. Biraz daha yan. Bunların üçü de aşağıda küreğimizin son gittiği yerde birleşiyor, yukarıdan ayrı ayrıymış gibi gözüküyor. İşte bu da biri kırıldığı zaman diğerine stres aktarmış, çekirdeklenmiş.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım Dolunayı hangi gün? Kunduz Süper Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, özellikleri neler?
- ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ
- Nem ve küf kabusuna son! Uzmanların önerdiği 7 mucize bitki