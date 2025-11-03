03 Kasım 2025, Pazartesi
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.11.2025 15:03
Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu toplantı öncesi diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

'Gazze' konulu toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı öncesi Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

