TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yasal düzenlemeler yerine getirilecek
Türkiye, terörle mücadelede kritik bir dönemece giriyor. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının ardından gözler, Ankara’da yapılan “Terörsüz Türkiye” toplantısına çevrildi. TBMM çatısı altında düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı buluşmasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılışında açıklamalarda bulunurken, "Yasal düzenlemeler yerine getirilecek" dedi.
Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriyor.
Daha önce Süleymaniye'de silah yakan PKK'nın geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'den çekilme kararını duyurmasının ardından başkent Ankara'da bugün iki kritik toplantı gerçekleşiyor.
TBMM'DE GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 16'ncı kez toplandı.
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA
Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, "Komisyon tarihi bir görev üstlendi. Yasal düzenlemeler yerine getirilecek." dedi.
İKİ BAKANDAN SUNUM!
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılarak sürece ilişkin kapsamlı sunumlar yapacak.