Bakan Fidan’dan PKK’ya Irak mesajı: Terör faaliyetlerinize son verin

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ile enerji alanında iş birliklerine de dikkat çekti (A Haber arşiv)

"ENERJİ KONUSUNDA YOĞUN İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Türkiye ve Irak arasında, enerji konusunda yoğun iş birliği olduğuna dikkat çeken Fidan, "Petrol boru hattının tekrar çalışmaya başlamış olması önemli bir gelişme. Türkiye ve Irak olarak enerji alanlarında başka neler yapabiliriz, gaz ve elektrik olmak üzere, o konularda da yoğun görüşmeler var. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız çalışıyor. Bu konuda biz de Dışişleri Bakanlıkları olarak gerekeni yapmak için adımlar atıyoruz." dedi.

Bakan Fidan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu istikamette gittiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de iyi bir gelişme. PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı almış olması hiç şüphesiz olumlu bir gelişme. Türkiye'deki silahlı faaliyetlerine son vermesi, bizim açımızdan fevkalade önemli. Fakat dileğimiz odur ki, beklentimiz de o; örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli. Irak'ta şu anda çok büyük alanları işgal etmekte. Burada tabii ki Irak makamlarıyla yakından çalışıyoruz. Irak makamlarına huzurlarınızda da teşekkür etmek istiyorum. Bu konudaki iş birliklerinden ötürü hem Bağdat hem Erbil bu konuda bizimle yakın bir iş birliği içerisinde. Ama dediğim gibi, sadece Türkiye'de değil; Irak ve Suriye'de de, hatta İran'da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı, güvenliği ve dış güçlerin müdahalesini engellemek açısından oldukça önemli bir husustur."

"11 KASIM'DA YAPILACAK OLAN SEÇİMLERİN IRAK HALKINA VE BÖLGEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

İki ülke halkının yüzyıllardır beraber, yan yana yaşadığının altını çizen Fidan, modern zamanlarda aradaki bu köklü tarihsel bağları daha iyi noktalara taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak halkına, Irak devletine ve Irak hükümetine desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Devletimizin desteği tamdır. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, 11 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin Irak halkına ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Irak, demokrasisinin olgunluğunu gösterecek bir seçim olacak. İnşallah barış ve huzur içerisinde Irak halkı kendi iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben şimdiden seçimlerde yarışan bütün partilere başarılar diliyorum. Türkiye, Irak halkının iradesine saygı duymaktadır. Nasıl Sayın Sudani ile fevkalade verimli çalıştık, inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden bu misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Gün boyu hem Sayın Başbakan'la hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem de diğer Iraklı çok değerli yetkililerle, kardeşlerimizle görüşmelerimiz olacak. Burada da daha stratejik konuları, bazen de daha taktik konuları detaylıca ele alma imkanımız olacak. Yeri geldikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben değerli kardeşime, meslektaşıma tekrar misafirperverliği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.