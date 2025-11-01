01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul'da görüştü

Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul'da görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 15:53 Güncelleme: 01.11.2025 15:56
ABONE OL
Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle İstanbul'da görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle İstanbul'da görüştü.

GÜNDEM GAZZE
Görüşmede Gazze'deki son durum masaya yatırıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Bakan Fidandan Iraka ziyaret!Bakan Fidandan Iraka ziyaret! BAKAN FİDAN'DAN IRAK'A ZİYARET!
Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü BAKAN FİDAN KARADAĞLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidandan Iraka ziyaret!Bakan Fidandan Iraka ziyaret! BAKAN FİDAN'DAN IRAK'A ZİYARET!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul’da görüştü Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul’da görüştü Gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle İstanbul’da görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör