01 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER

Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 08:16
ABONE OL
Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER

SON DAKİKA! 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, ilçede sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir Sındırgı bir kez daha sallandı.

Son dönemde depremlerle gündeme gelen Sındırgı'da saat 07.58'de bir deprem daha yaşandı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-01 Saat:07:58:42 TSİ Enlem:39.19667 N Boylam:28.25778 E Derinlik:6.79 km"

Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.11.01 08:00:32 39.1850 28.2457 12.8 -.- 3.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:58:40 39.1762 28.2410 14.2 -.- 4.4 4.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:46:18 39.1978 28.0772 9.7 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:45:34 39.1427 28.2528 8.8 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:35:24 39.1360 28.2718 18.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:59:03 39.2337 28.0747 11.5 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:52:13 39.0378 28.2423 14.2 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.01 06:44:54 39.1732 28.2667 11.8 -.- 3.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:39:42 39.1518 28.3050 11.8 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:38:31 39.1785 28.0872 13.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:25:30 39.1615 28.2468 11.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:25:04 39.1113 28.2867 17.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:22:05 39.1823 28.0768 14.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:21:48 39.1160 28.2762 9.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:21:18 39.1450 28.2363 16.1 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER
2025.11.01 06:13:25 39.1517 28.1453 16.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:12:29 39.1758 28.1635 13.2 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:06:35 39.1790 28.1433 15.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:59:57 39.1835 28.1708 14.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:48:40 39.2015 28.1572 8.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:45:13 39.1995 28.1198 15.7 -.- 2.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:43:53 39.0930 28.1590 13.7 -.- 2.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:37:28 39.1997 28.1702 8.2 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:35:05 39.1688 28.2720 15.3 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:33:50 39.2082 28.1535 9.2 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:33:33 39.1522 28.2085 11.3 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör