Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha! AFAD duyurdu | SON DEPREMLER
SON DAKİKA! 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, ilçede sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-11-01 Saat:07:58:42 TSİ Enlem:39.19667 N Boylam:28.25778 E Derinlik:6.79 km"
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.11.01 08:00:32 39.1850 28.2457 12.8 -.- 3.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:58:40 39.1762 28.2410 14.2 -.- 4.4 4.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:46:18 39.1978 28.0772 9.7 -.- 2.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:45:34 39.1427 28.2528 8.8 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 07:35:24 39.1360 28.2718 18.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:59:03 39.2337 28.0747 11.5 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:52:13 39.0378 28.2423 14.2 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.01 06:44:54 39.1732 28.2667 11.8 -.- 3.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:39:42 39.1518 28.3050 11.8 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:38:31 39.1785 28.0872 13.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:25:30 39.1615 28.2468 11.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:25:04 39.1113 28.2867 17.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:22:05 39.1823 28.0768 14.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:21:48 39.1160 28.2762 9.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:21:18 39.1450 28.2363 16.1 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:13:25 39.1517 28.1453 16.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:12:29 39.1758 28.1635 13.2 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 06:06:35 39.1790 28.1433 15.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:59:57 39.1835 28.1708 14.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:48:40 39.2015 28.1572 8.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:45:13 39.1995 28.1198 15.7 -.- 2.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:43:53 39.0930 28.1590 13.7 -.- 2.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:37:28 39.1997 28.1702 8.2 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:35:05 39.1688 28.2720 15.3 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:33:50 39.2082 28.1535 9.2 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.01 05:33:33 39.1522 28.2085 11.3 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Bilim dünyasının yeni gözde bitkisi! İkisi bir arada: Hem zindelik veriyor hem de formda tutuyor
- İstanbullular hazır olun! 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- ABD vizesinde yeni dönem! Başvuru süresi kısalıyor: ABD vize randevusu nasıl alınır, kaç gün beklemeniz gerekiyor?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Başakşehir FK – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O şişeler sizi aldatıyor! Uzmanlar açıkladı: Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var?
- Optik illüzyon: Sezgisel mi davranıyorsunuz, stratejik mi? İlk gördüğünüz şekil kişiliğinizi ele veriyor
- 2025’in en büyük ve en parlak dolunayı: Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta?
- Sizi yatağa zincirleyen güç! Sürekli uyuma isteği neden bitmiyor? Basit görünen 10 hata