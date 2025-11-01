Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni Başkan Erdoğan açıyor! İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak yeniden düzenledi.

Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.