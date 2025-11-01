Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni Başkan Erdoğan açıyor! İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi

01 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 08:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak hayata geçirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Etkinlik kapsamında iki gün boyunca vatandaşlar için çeşitli kültürel ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni 'Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı' olarak yeniden düzenledi.

"İSTANBUL'UMUZA HİZMET ETMEYE HAZIR"

Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

Millet bahçesinin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN
Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

23 SPOR SAHASI
Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

AFET TOPLANMA ALANI
Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

TÜRKİYE'NİN NEFESİ MİLLET BAHÇELERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

Sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi (A HABER)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

