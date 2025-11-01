01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: İstanbul'un bir “Fetret Devri” daha yaşamasını istemiyoruz
Başkan Erdoğan: İstanbul’un bir Fetret Devri daha yaşamasını istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İstanbul'un bir “Fetret Devri” daha yaşamasını istemiyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada "İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan İstanbul'daki yüksek kiralara dikkat çekti ve "Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye süreci için de önemli mesajlar verdi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: İstanbul’un bir Fetret Devri daha yaşamasını istemiyoruz
İstanbul’a yeni nefes! Bizzat açılışını yaptı
İstanbul'a yeni nefes! Bizzat açılışını yaptı
Terörsüz Türkiye mesajı: Tahriklere karşı galeyana gelmedik
Terörsüz Türkiye mesajı: Tahriklere karşı galeyana gelmedik
İstanbul’da yüksek kira sorununu çözüyoruz
"İstanbul’da yüksek kira sorununu çözüyoruz"
İstanbul’da yeni fetret devrine razı değiliz
"İstanbul'da yeni fetret devrine razı değiliz"
Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşa ediyoruz
"Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşa ediyoruz"
Terörsüz Türkiye’de yeni adım ne olacak?
Terörsüz Türkiye'de yeni adım ne olacak?
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Eğitimde dekolonizasyonun şifreleri!
Türkiye Gazze’de barış gücüne katılacak mı?
Türkiye Gazze'de barış gücüne katılacak mı?
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Bakan Tunç: İntihar şüphesi var, araştırıyoruz
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Eğitimde yeni rota: Özgün bir model
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Banyoda asılı bulundu! İşte detaylar
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Merz’in Türkiye ziyareti dünya gündeminde
Daha Fazla Video Göster