Başkan Erdoğan: İstanbul'un bir “Fetret Devri” daha yaşamasını istemiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada "İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan İstanbul'daki yüksek kiralara dikkat çekti ve "Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye süreci için de önemli mesajlar verdi. İşte tüm detaylar…

