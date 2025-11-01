01 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye konusunda kısa sürede mesafe aldık. DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik.” İfadelerini kullandı.
