Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye konusunda kısa sürede mesafe aldık. DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik.” İfadelerini kullandı.

