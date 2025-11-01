01 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan: Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşa ediyoruz
Başkan Erdoğan: Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşa ediyoruz

Başkan Erdoğan: Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşa ediyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 15:27
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, tarihi yapılar yapıyoruz. İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz.” dedi.
