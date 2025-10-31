Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti Alman basınında!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'da bir araya gelmesi Alman basınında geniş yer buldu. Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Şansölye Merz'in Türkiye ziyaretini Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi.
Türkiye'nin Berlin için vazgeçilmez ortak olduğunu ifade eden, Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin küresel öneminin hızla arttığına dikkat çekti. Haberde, Berlin'in artık Ankara'yı görmezden gelmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.
MERZ'İN ANKARA ZİYARETİ: "DOĞRU BİR ADIM"
Haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Gazete, "Almanya, Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Merz'in bu adımı atması doğru bir stratejiydi" ifadelerine yer verdi.
"ERDOĞAN'IN ETKİSİ TARTIŞILMAZ"
FAZ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze krizinde Hamas üzerindeki etkisine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan ilişkisine özel bir vurgu yaptı. Haberde, "Erdoğan Gazze'de Hamas üzerinde büyük bir rol oynadı; Putin üzerindeki etkisi ise inkâr edilemez. Bu durum Türkiye'yi önemli bir ortak haline getiriyor" değerlendirmesi yapıldı.
"YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ"
Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Şansölye Friedrich Merz'in Ankara ziyaretini Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi. Merz, ziyaretinde iki ülkenin ekonomik, askeri ve kültürel olarak birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı ve bu ilişkinin gelecekte daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.
"DEĞERLİ DOSTUM MERZ"
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merz'den defalarca "değerli dostum" diye bahsetmesinden bahsedilerek, Şansölye Merz'in Ukrayna'daki savaş konusundaki çabalarından dolayı Başkan Erdoğan'a açıkça teşekkür ettiğine yer verildi. Ankara'daki resmi karşılama töreninde Merz, atlı askerler ve Osmanlı kıyafetli onur muhafızlarıyla ağırlandı.
İLİŞKİLERDE "YENİ TEMEL" VURGUSU
Türkiye-Almanya ilişkilerini yeni bir temele oturtmak istediklerini belirten Merz, "İlişkilerimizin muazzam potansiyelinden önümüzdeki aylar ve yıllarda daha da iyi yararlanalım." dedi.
AB ÜYELİĞİNE ALMANYA'DAN AÇIK DESTEK
Bild'e göre, Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Almanya'nın desteğini de açıkça dile getirdi. Almanya Şansölyesi, "Almanlar ve Avrupalılar olarak stratejik ortaklıklarımızı genişletmek zorundayız. Ve Türkiye ile iyi ve derinleşmiş bir ortaklıktan başka çaremiz yok." dedi.
Şansölye, Dışişleri Bakanları arasında stratejik diyaloğun yeniden başlatılacağını ve daha önce askıya alınan ekonomi forumunun yeniden toplanacağını açıkladı. Ayrıca iki ülke arasında yakın zamanda bir savunma sanayi toplantısının düzenleneceğini belirterek, "Avrupa yolunu birlikte döşemeye devam etmek istiyoruz." dedi.
"TÜRKİYE İLE DAHA DERİN AVRUPA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI"
Almanya merkezli Deutschlandfunk haber sitesi ise "Şansölye Merz: Türkiye ile daha derin Avrupa iş birliği çağrısı yaptı" başlıklı haberini manşetine taşıdı.
"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARINDA ÖNEMLİ BİR AKTÖR"
Deutschlandfunk'a göre, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Türkiye ile Avrupa arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Merz, dünyanın büyük güçlerin politikalarıyla şekillendiği yeni bir jeopolitik döneme girildiğini belirterek, bu süreçte NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa Birliği için neredeyse tüm dış politika ve güvenlik meselelerinde vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade etti.
