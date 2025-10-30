Etkin pişmanlık muamması: CHP'li Böcek başvuru yaptı mı? Mektup iddiası
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkında yürütülen “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu iddia edildi. Ancak Böcek'in yazdığı bir mektupla bu iddiayı yalanladığı belirtildi. 5 Temmuz’da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Böcek’in, kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği öne sürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi.
TUTUKLANIP GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden geçici uzaklaştırıldı.
KAPSAMLI İFADE VERMEYE HAZIRLANIYOR
Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi. Böcek'in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü.
"İDDİAYI YALANLADI" İDDİASI
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı.
Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdiği iddiasını kaleme aldığı bir mektupla yalanladığı iddia edildi.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Kıymetli Antalyalılar,
Sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum.
Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas, kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği, ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür.
Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir münasebetim olmamıştır."
SORUŞTURMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.
Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.
