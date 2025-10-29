29 Ekim 2025, Çarşamba
Katil İsrail'den ateşkes ihlali! Terör devleti Gazze'nin kuzeyini hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 19:00
Katil İsrail’den ateşkes ihlali! Terör devleti Gazze’nin kuzeyini hedef aldı

Katil İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da bir silah depolama alanını vurdu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

104 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

