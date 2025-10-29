Dijital Siyonizmin savaş araçları sahada! A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TİKTOK TAMAM SIRADA X VAR"

Dedi ki: "Musk bizim dostumuz, arkadaşımız" dedi. Şimdi o da önemli bir husustu. Yani bu kadar insanın önünde o konuyu gündeme getirmesi, TikTok zaten tamam, X de sırada. Ben sahada alamayacağımı ne yaparım? Medyada bir şekilde kotarırım düşüncesine girdi ve dijital Siyonizmi nasıl yayarım o zaman ben? Sosyal medya mecraları, platformları üzerinden, dijital platformlar, dijital yayın platformları üzerinden yayarım dedi. Ve aslına bakarsanız belki de en büyük sorunu niye? Çünkü biz, özellikle Türkiye olarak da dünya olarak da ortalama giderek artıyor sosyal medya, internet kullanım süreleri ve biliyorsunuz Brain rot dediğimiz beyin çürümesi diye bir kavram var. Sürekli önüne çıkan içeriklerden insanlar etkileniyor. Algoritmaların oyunu karşısında maalesef beynimiz kaybediyor.

"TİKTOK'UN SATILIŞININ ZAMANLAMASI MANİDAR"

Şimdi bunların yanı sıra TikTok belki ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü bugün dünyada en çok takipçiye sahip, 1,5 milyar kullanıcısı var diyebiliyorum, dördüncü sırada yer alıyor. Ve TikTok bu anlamda da onların yönlendirebildiği bir uygulama değildi. Çünkü Çin menşeliydi ve standart artık bir ne derler, dans ya da müzik, eğlence uygulamasından ziyade artık Facebook gibi dünyada büyük kitlelere hitap eden bir uygulama. Şimdi özellikle Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da bu savaşın sonlanma sürecine denk gelmesi TikTok'un satın alınma sürecinin, bu da enteresan.