29 Ekim 2025, Çarşamba
Katil İsrail şimdi de dijital Siyonizm ile sahada!
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde ateşkesi bozarak bombardımana başladı. Konuyu A Haber'de değerlendiren İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırının aynı zamanda dijital araçlarla da yapıldığını, X platformuyla birlikte Musk’ın İsrail'de ikna edilerek “dijital Siyonizmin yayılması için çalışıldığını vurguladı.