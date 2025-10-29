29 Ekim 2025, Çarşamba

Katil İsrail şimdi de dijital Siyonizm ile sahada!

Katil İsrail şimdi de dijital Siyonizm ile sahada!

Giriş: 29.10.2025 04:22
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi’nde ateşkesi bozarak bombardımana başladı. Konuyu A Haber'de değerlendiren İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırının aynı zamanda dijital araçlarla da yapıldığını, X platformuyla birlikte Musk’ın İsrail'de ikna edilerek “dijital Siyonizmin yayılması için çalışıldığını vurguladı.
