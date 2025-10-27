İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı! Başkan Erdoğan: İlişkilerimizin yeni nişanesi

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

Başkan Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Başkan Erdoğan Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostumu ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağında ticaret ve savunma ilişkileri vardı.

Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarmak isteğindeyiz. Birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. 3. ülkelerde de ortak yatırım yapma üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma alanında yeni ortaklıklar hedefliyoruz. Birçok İngiltere vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki stratejik ortaklığımızı ileri seviyeye taşıyacağız.

EUROFİGHTER ANLAŞMASI İMZALANDI

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. İki yakın müttefik olarak stratejik ilişkilerin yeni nişanesi olarak görüyorum bu adımı. Sayın Başbakana teşekkür ederim. Diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından ötürü takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

Sayın Başbakanı'nın Filistin Devletini tanıma kararlarından ötürü tebrik ediyorum. Biz bu kararı cesur bir adım olarak nitelendiriyoruz. Gazze halkının insani yardımlara ulaşması büyük önem arz ediyor. Bu konuda da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Ateşkes için de hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için de İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor.

Ukrayna'daki gelişmeleri de görüştük. Adil ve kalıcı barış için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.

İç ve dış aktörlerin Suriye'yi istikrarsızlığa düşürme çabalarının önlenmesi gerektiği üzerinde de görüştük.

Türkiye ve Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon iş birliği beyanına imzaları attı. Türkiye İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 Eurofighter alacak.

Başkan Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.