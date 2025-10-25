25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu'na casusluk soruşturması! İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
İmamoğlu’na casusluk soruşturması! İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 07:29
Güncelleme:25.10.2025 07:43
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen casusluk suçlamaları gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma derinleştikçe, yeni ve dikkat çekici detaylar da gün yüzüne çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, soruşturmada adı geçen Hüseyin Gün ile Merdan Yanardağ arasındaki yazışmalara dair belgeleri ilk kez A Haber Gece Ajansı programında paylaştı. Programda yayınlanan belgelerde, taraflar arasında gerçekleştirilen iletişim trafiğine dair yeni bulgulara yer verildi. İşte Hüseyin Gün – Merdan Yanardağ yazışmalarına dair detaylar...
İmamoğlu’na casusluk soruşturması! İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara’yı vurdu
Meteoroloji uyardı sağanak Marmara'yı vurdu
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur A Haber’de
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul'a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 23 yıl milletimizin yanında olduk
Başkan Erdoğan: "23 yıl milletimizin yanında olduk"
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
İstanbul’da yeni dönem başlatıyoruz
"İstanbul'da yeni dönem başlatıyoruz"
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
Daha Fazla Video Göster