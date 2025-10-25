İmamoğlu’na casusluk soruşturması! İşte Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkanlar

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen casusluk suçlamaları gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma derinleştikçe, yeni ve dikkat çekici detaylar da gün yüzüne çıkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, soruşturmada adı geçen Hüseyin Gün ile Merdan Yanardağ arasındaki yazışmalara dair belgeleri ilk kez A Haber Gece Ajansı programında paylaştı. Programda yayınlanan belgelerde, taraflar arasında gerçekleştirilen iletişim trafiğine dair yeni bulgulara yer verildi. İşte Hüseyin Gün – Merdan Yanardağ yazışmalarına dair detaylar...